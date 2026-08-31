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Россия и Китай подпишут соглашения о сотрудничестве в книжной сфере

Россия и Китай подпишут соглашения о сотрудничестве в книжной сфере - 31.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай подпишут соглашения о сотрудничестве в книжной сфере

Россия и Китай в рамках Московской международной книжной ярмарки подпишут два соглашения о дальнейшем сотрудничестве в книжной сфере, одно из которых -... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:45+0300

2026-08-31T13:45+0300

2026-08-31T13:50+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия и Китай в рамках Московской международной книжной ярмарки подпишут два соглашения о дальнейшем сотрудничестве в книжной сфере, одно из которых - получение РФ статуса почетного гостя Пекинской международной книжной ярмарки в 2028 году, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифы Владимир Григорьев. Тридцать девятая Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет со 2 по 6 сентября 2026 года в Комплексе "Гостиный Двор". КНР станет почетным гостем ММКЯ в этом году. "Мы подписываем с нашими друзьями из Китая два соглашения: одно о том, что в 2028 году Российская Федерация будет почетным гостем на Пекинской международной книжной ярмарке. Второе - это расширение сотрудничества в взаимном обмене переводами литературы современных российских и китайских авторов", - рассказал он на пресс-конференции в Москве. Он поблагодарил китайских коллег за обширную программу мероприятий и добавил, что на ярмарке будут представлены произведения титулованных детских писателей из Китая. Григорьев также назвал очень удачным для гостей столицы расположение ярмарки в этом году в московском Гостином дворе. Генеральный директор Дирекции международных книжных выставок и ярмарок Елена Гребенева добавила, что в ММКЯ уже подтвердили участие одиннадцать стран, среди которых также Турция, Оман, Иран, Саудовская Аравия, Катар и Арабские Эмираты. Программный директор Московской международной книжной ярмарки Татьяна Восковская добавила, что в рамках ярмарки пройдет более 500 мероприятий, а на ММКЯ будет работать 13 тематических площадок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, китай, кнр, москва, владимир григорьев