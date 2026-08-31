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В России к 2035 году вырастет парк автомобилей на газомоторном топливе - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В России к 2035 году вырастет парк автомобилей на газомоторном топливе
В России к 2035 году вырастет парк автомобилей на газомоторном топливе - 31.08.2026, ПРАЙМ
В России к 2035 году вырастет парк автомобилей на газомоторном топливе
Парк автомобилей на газомоторном топливе в России к 2035 году составит от 1 до 1,3 миллиона транспортных средств, следует из актуализированной стратегии... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:54+0300
2026-08-31T13:54+0300
газ
бизнес
денис мантуров
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Парк автомобилей на газомоторном топливе в России к 2035 году составит от 1 до 1,3 миллиона транспортных средств, следует из актуализированной стратегии развития российского автопрома. Ранее в понедельник правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Ее основной задачей, по словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, является максимальная загрузка автопроизводственных мощностей страны. "К 2035 году в Российской Федерации предполагается рост парка транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива, до 1 - 1,3 миллиона штук", - говорится в тексте документа. Из общего числа таких автомобилей порядка 40-45% составят легкие коммерческие автомобили, грузовые автомобили и автобусы, уточняется там. При этом ожидается, что доля выпускаемых в стране легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на газовом топливе к 2035 году составит 1%, легких коммерческих автомобилей - 14%, грузовиков - 11%, а автобусов - 40%. "Применение газомоторного топлива наиболее эффективно в сегментах транспортных средств, для которых характерны высокий пробег и стабильная эксплуатационная нагрузка, а также для которых экономический эффект от топлива проявляется в течение первых лет владения", - говорится в стратегии.
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газ, бизнес, денис мантуров
Газ, Бизнес, Денис Мантуров
13:54 31.08.2026
 
В России к 2035 году вырастет парк автомобилей на газомоторном топливе

Мантуров: парк автомобилей на газе в России к 2035 году составит от 1 до 1,3 миллиона

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Парк автомобилей на газомоторном топливе в России к 2035 году составит от 1 до 1,3 миллиона транспортных средств, следует из актуализированной стратегии развития российского автопрома.
Ранее в понедельник правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Ее основной задачей, по словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, является максимальная загрузка автопроизводственных мощностей страны.
"К 2035 году в Российской Федерации предполагается рост парка транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива, до 1 - 1,3 миллиона штук", - говорится в тексте документа.
Из общего числа таких автомобилей порядка 40-45% составят легкие коммерческие автомобили, грузовые автомобили и автобусы, уточняется там.
При этом ожидается, что доля выпускаемых в стране легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на газовом топливе к 2035 году составит 1%, легких коммерческих автомобилей - 14%, грузовиков - 11%, а автобусов - 40%.
"Применение газомоторного топлива наиболее эффективно в сегментах транспортных средств, для которых характерны высокий пробег и стабильная эксплуатационная нагрузка, а также для которых экономический эффект от топлива проявляется в течение первых лет владения", - говорится в стратегии.
 
ГазБизнесДенис Мантуров
 
 
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