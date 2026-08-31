https://1prime.ru/20260831/rossija-872821677.html

В России к 2035 году вырастет парк автомобилей на газомоторном топливе

В России к 2035 году вырастет парк автомобилей на газомоторном топливе - 31.08.2026, ПРАЙМ

В России к 2035 году вырастет парк автомобилей на газомоторном топливе

Парк автомобилей на газомоторном топливе в России к 2035 году составит от 1 до 1,3 миллиона транспортных средств, следует из актуализированной стратегии... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:54+0300

2026-08-31T13:54+0300

2026-08-31T13:54+0300

газ

бизнес

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872821677.jpg?1788173649

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Парк автомобилей на газомоторном топливе в России к 2035 году составит от 1 до 1,3 миллиона транспортных средств, следует из актуализированной стратегии развития российского автопрома. Ранее в понедельник правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. Ее основной задачей, по словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, является максимальная загрузка автопроизводственных мощностей страны. "К 2035 году в Российской Федерации предполагается рост парка транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива, до 1 - 1,3 миллиона штук", - говорится в тексте документа. Из общего числа таких автомобилей порядка 40-45% составят легкие коммерческие автомобили, грузовые автомобили и автобусы, уточняется там. При этом ожидается, что доля выпускаемых в стране легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на газовом топливе к 2035 году составит 1%, легких коммерческих автомобилей - 14%, грузовиков - 11%, а автобусов - 40%. "Применение газомоторного топлива наиболее эффективно в сегментах транспортных средств, для которых характерны высокий пробег и стабильная эксплуатационная нагрузка, а также для которых экономический эффект от топлива проявляется в течение первых лет владения", - говорится в стратегии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, бизнес, денис мантуров