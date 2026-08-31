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В России утвердили дорожную карту по регулированию платформенной экономики - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В России утвердили дорожную карту по регулированию платформенной экономики
В России утвердили дорожную карту по регулированию платформенной экономики - 31.08.2026, ПРАЙМ
В России утвердили дорожную карту по регулированию платформенной экономики
Правительственная подкомиссия по развитию цифровых платформ утвердила дорожную карту законодательных инициатив на 2026–2027 годы по регулированию платформенной... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:24+0300
2026-08-31T14:24+0300
финансы
россия
дмитрий григоренко
госдума
банк россии
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по развитию цифровых платформ утвердила дорожную карту законодательных инициатив на 2026–2027 годы по регулированию платформенной экономики в России, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. "В октябре 2026 года вступает в силу закон "О платформенной экономике". Он призван защитить права потребителей и сбалансировать отношения между крупными платформами и их партнерами",- отметил Григоренко, его слова приводятся в сообщении. Вице-премьер отметил, что пока остается ряд вопросов, которые по-прежнему вызывают дискуссию в отраслевом сообществе. "Задача штаба по развитию цифровых платформ – урегулировать их в рамках второго пакета законодательных мер. Он находится в высокой степени готовности, многие законодательные инициативы планируем внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время", – добавил Григоренко. План подготовлен на основе предложений профильных ведомств, Банка России и отраслевых ассоциаций. Основная часть мероприятий предусматривает внесение изменений в законы "О платформенной экономике", "О защите прав потребителей" и "О государственном контроле (надзоре)". В частности, планируется урегулировать порядок предоставления скидок, финансируемых за счет цифровых платформ, а также обязать платформы уведомлять об изменении срока и правил перечисления денежных средств продавцу за проданные товары за 45 дней. Отдельный блок предложений касается возврата товаров надлежащего качества, то есть товара, который соответствует всем требованиям и условиям договора. Кроме того, предлагается закрепить требования к отображению "единой цены" товара, которая не должна зависеть от способа оплаты или участия покупателя в программе лояльности. Еще одно направление работы – выравнивание условий деятельности российских и иностранных продавцов, работающих через посреднические цифровые платформы. План также предусматривает развитие механизмов дистанционного контроля и надзора в сфере платформенной экономики, в том числе в режиме реального времени.
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финансы, россия, дмитрий григоренко, госдума, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Госдума, Банк России
14:24 31.08.2026
 
В России утвердили дорожную карту по регулированию платформенной экономики

Правительство утвердило дорожную карту по регулированию платформенной экономики

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по развитию цифровых платформ утвердила дорожную карту законодательных инициатив на 2026–2027 годы по регулированию платформенной экономики в России, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
"В октябре 2026 года вступает в силу закон "О платформенной экономике". Он призван защитить права потребителей и сбалансировать отношения между крупными платформами и их партнерами",- отметил Григоренко, его слова приводятся в сообщении.
Вице-премьер отметил, что пока остается ряд вопросов, которые по-прежнему вызывают дискуссию в отраслевом сообществе.
"Задача штаба по развитию цифровых платформ – урегулировать их в рамках второго пакета законодательных мер. Он находится в высокой степени готовности, многие законодательные инициативы планируем внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время", – добавил Григоренко.
План подготовлен на основе предложений профильных ведомств, Банка России и отраслевых ассоциаций. Основная часть мероприятий предусматривает внесение изменений в законы "О платформенной экономике", "О защите прав потребителей" и "О государственном контроле (надзоре)".
В частности, планируется урегулировать порядок предоставления скидок, финансируемых за счет цифровых платформ, а также обязать платформы уведомлять об изменении срока и правил перечисления денежных средств продавцу за проданные товары за 45 дней. Отдельный блок предложений касается возврата товаров надлежащего качества, то есть товара, который соответствует всем требованиям и условиям договора.
Кроме того, предлагается закрепить требования к отображению "единой цены" товара, которая не должна зависеть от способа оплаты или участия покупателя в программе лояльности. Еще одно направление работы – выравнивание условий деятельности российских и иностранных продавцов, работающих через посреднические цифровые платформы.
План также предусматривает развитие механизмов дистанционного контроля и надзора в сфере платформенной экономики, в том числе в режиме реального времени.
 
ФинансыРОССИЯДмитрий ГригоренкоГосдумаБанк России
 
 
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