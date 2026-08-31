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Россия получила право на продолжение геологоразведки в Тихом океане

Россия получила право на продолжение геологоразведки в Тихом океане - 31.08.2026, ПРАЙМ

Россия получила право на продолжение геологоразведки в Тихом океане

России предоставлено исключительное право на продолжение геологоразведки в международном районе Тихого океана до 2031 года, контракт подписали Международный... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:37+0300

2026-08-31T17:37+0300

2026-08-31T17:37+0300

россия

владивосток

александр козлов

минприроды

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. России предоставлено исключительное право на продолжение геологоразведки в международном районе Тихого океана до 2031 года, контракт подписали Международный орган по морскому дну (МОМД) и АО "Южморгеология", сообщило Минприроды РФ. "В министерстве природных ресурсов и экологии России состоялось подписание контракта между Международным органом по морскому дну (МОМД) и АО "Южморгеология". Контракт пролонгирует деятельность России на геологоразведку железомарганцевых конкреций в рудной зоне Кларион-Клиппертон Северо-Восточной части Тихого океана до 2031 года", - говорится в сообщении. Площадь, на которой Россия ведет поиск минерального сырья, составляет 75 тысяч квадратных километров. Со стороны МОМД контракт подписала генеральный секретарь Летисия Рейс де Карвальо. Она также примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. "Сейчас у России три контракта с МОМД: на разведку железомарганцевых конкреций и кобальтомарганцевых корок в Тихом океане, и на разведку полиметаллических сульфидов в Атлантическом океане. Это все – комплексные источники стратегических видов минерального сырья. То есть их не нужно искать отдельно и добывать попутно: они собраны в одном месте", – цитирует пресс-служба слова главы Минприроды РФ Александра Козлова. Согласно релизу, глубина залегания железомарганцевых конкреций в Тихом океане колеблется от 4,7 до 5,4 километра. В конкрециях содержатся никель, кобальт, марганец и редкоземельные элементы. Минприроды отмечает, что по тем данным, которые сейчас изучены учеными-геологами всего мира, ресурсы кобальта в океане составляют 351,87 миллиона тонн, что в 7,5 раза больше, чем на суше. Марганца в океане в 5 раз больше – 74 миллиарда тонн, никеля – в 1,5 раза, 653 миллиона тонн, уточняет ведомство. На сегодняшний день только 20 государств заключили контракты с МОМД и могут вести геологоразведку в международных районах Мирового океана.

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россия, владивосток, александр козлов, минприроды