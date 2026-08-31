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РФПИ: Россия обеспечивает продовольственную безопасность Индии

РФПИ: Россия обеспечивает продовольственную безопасность Индии - 31.08.2026, ПРАЙМ

РФПИ: Россия обеспечивает продовольственную безопасность Индии

Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, обеспечивая продовольственную безопасность Индии, заявил глава Российского фонда прямых... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T18:55+0300

2026-08-31T18:55+0300

2026-08-31T18:55+0300

россия

индия

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, обеспечивая продовольственную безопасность Индии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Индия является надежным и хорошим партнером фактически во всех секторах. Она ценит то, что Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, фактически обеспечивая продовольственную безопасность Индии", - сказал Дмитриев. Он также сообщил, что у России и Индии много совместных проектов, в том числе в фармацевтике, в технологической сфере. "И мы считаем, что именно в технологической сфере можно наращивать много инвестиций", - подчеркнул он.

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россия, индия, кирилл дмитриев