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РФПИ: Россия обеспечивает продовольственную безопасность Индии
РФПИ: Россия обеспечивает продовольственную безопасность Индии - 31.08.2026, ПРАЙМ
РФПИ: Россия обеспечивает продовольственную безопасность Индии
Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, обеспечивая продовольственную безопасность Индии, заявил глава Российского фонда прямых... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T18:55+0300
2026-08-31T18:55+0300
2026-08-31T18:55+0300
россия
индия
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, обеспечивая продовольственную безопасность Индии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Индия является надежным и хорошим партнером фактически во всех секторах. Она ценит то, что Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, фактически обеспечивая продовольственную безопасность Индии", - сказал Дмитриев.
Он также сообщил, что у России и Индии много совместных проектов, в том числе в фармацевтике, в технологической сфере. "И мы считаем, что именно в технологической сфере можно наращивать много инвестиций", - подчеркнул он.
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россия, индия, кирилл дмитриев
РОССИЯ, ИНДИЯ, Кирилл Дмитриев
РФПИ: Россия обеспечивает продовольственную безопасность Индии
Глава РФПИ Дмитриев: Россия обеспечивает продовольственную безопасность Индии
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, обеспечивая продовольственную безопасность Индии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Индия является надежным и хорошим партнером фактически во всех секторах. Она ценит то, что Россия является крупнейшим поставщиком удобрений на индийский рынок, фактически обеспечивая продовольственную безопасность Индии", - сказал Дмитриев.
Он также сообщил, что у России и Индии много совместных проектов, в том числе в фармацевтике, в технологической сфере. "И мы считаем, что именно в технологической сфере можно наращивать много инвестиций", - подчеркнул он.