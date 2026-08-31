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В России изменяются правила перевозок в поездах дальнего следования - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В России изменяются правила перевозок в поездах дальнего следования
В России изменяются правила перевозок в поездах дальнего следования - 31.08.2026, ПРАЙМ
В России изменяются правила перевозок в поездах дальнего следования
В России с 1 сентября 2026 года изменяются правила перевозок в поездах дальнего следования, в частности, это касается продажи билетов для маломобильных... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T23:18+0300
2026-08-31T23:18+0300
бизнес
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября 2026 года изменяются правила перевозок в поездах дальнего следования, в частности, это касается продажи билетов для маломобильных пассажиров, следует из приказа Минтранса, который изучило РИА Новости. РЖД сообщали РИА Новости, что вели подготовку к внедрению обновленных правил в тесном взаимодействии с регулятором. Все необходимые организационные и технические мероприятия были проведены заранее, в том числе конкретизированы внутренние регламенты работы с маломобильными гражданами, отмечали в компании. Новые правила законодательно зафиксировали приоритетное право покупки билетов на специализированные места для людей, использующих кресла-коляски, а для сопровождающих – невозможность занимать специализированные места без непосредственного присутствия человека с инвалидностью. Количество таких мест в свободной продаже ограничено, чтобы гарантировать их наличие тем, кому они действительно нужны, поясняли РИА Новости в РЖД. Билеты на такие места для пассажиров с ограниченными возможностями, которым кресло-коляска не требуется, можно оформить не ранее чем за 10 суток до отправления. Минтранс в свою очередь отмечал, что изменения направлены на повышение доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью.
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192
40
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бизнес, ржд
Бизнес, РЖД
23:18 31.08.2026
 
В России изменяются правила перевозок в поездах дальнего следования

В России с 1 сентября 2026 года изменяются правила перевозок в поездах дальнего следования

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. В России с 1 сентября 2026 года изменяются правила перевозок в поездах дальнего следования, в частности, это касается продажи билетов для маломобильных пассажиров, следует из приказа Минтранса, который изучило РИА Новости.
РЖД сообщали РИА Новости, что вели подготовку к внедрению обновленных правил в тесном взаимодействии с регулятором. Все необходимые организационные и технические мероприятия были проведены заранее, в том числе конкретизированы внутренние регламенты работы с маломобильными гражданами, отмечали в компании.
Новые правила законодательно зафиксировали приоритетное право покупки билетов на специализированные места для людей, использующих кресла-коляски, а для сопровождающих – невозможность занимать специализированные места без непосредственного присутствия человека с инвалидностью.
Количество таких мест в свободной продаже ограничено, чтобы гарантировать их наличие тем, кому они действительно нужны, поясняли РИА Новости в РЖД. Билеты на такие места для пассажиров с ограниченными возможностями, которым кресло-коляска не требуется, можно оформить не ранее чем за 10 суток до отправления.
Минтранс в свою очередь отмечал, что изменения направлены на повышение доступности железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью.
 
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