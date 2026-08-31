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В России вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров

В России вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров - 31.08.2026, ПРАЙМ

В России вступят в силу новые правила обслуживания маломобильных пассажиров

Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и самолетах вступают в силу в России с 1 сентября 2026 года, следует из приказа Минтранса РФ. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T23:57+0300

2026-08-31T23:57+0300

2026-08-31T23:57+0300

бизнес

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и самолетах вступают в силу в России с 1 сентября 2026 года, следует из приказа Минтранса РФ. Так, согласно новым правилам, маломобильные пассажиры смогут бронировать места в самолете бесплатно на этапе приобретения билета. Чтобы это сделать, надо указать перевозчику особенности передвижения, и он подберет рассадку с учетом требований безопасности полетов. Если такому пассажиру требуется сопровождающий, ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы за его выбор. Кроме того, новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств ухода за ними. Маломобильным пассажирам также будет обеспечиваться бесплатное сопровождение в аэропорту от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставление кресла-коляски. В российских аэропортах появятся кнопки вызова помощи со шрифтом Брайля, а также места для выгула собак-проводников, а с 1 марта 2027 года вступит в силу правило о доступности фильмов с субтитрами и тифлокомментариями на борту самолетов. Глава Минтранса России Андрей Никитин отмечал, что новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в самолете и аэропортах становятся обязательными для всех российских аэропортов и авиакомпаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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