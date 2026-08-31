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Россияне стали вдвое чаще искать сотрудников для работы на вахте

Россияне стали вдвое чаще искать сотрудников для работы на вахте - 31.08.2026, ПРАЙМ

Россияне стали вдвое чаще искать сотрудников для работы на вахте

Российские работодатели стали вдвое чаще искать сотрудников для работы на вахте в сфере искусства и развлечений, в том числе для работы на фестивалях,... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T04:52+0300

2026-08-31T04:52+0300

2026-08-31T04:52+0300

бизнес

россия

московская область

краснодарский край

ростовская область

авито работа

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российские работодатели стали вдвое чаще искать сотрудников для работы на вахте в сфере искусства и развлечений, в том числе для работы на фестивалях, культурных мероприятиях и курортах, рассказали РИА Новости в "Авито Работа". "Лидером по динамике стала сфера искусства и развлечений - количество вакансий на вахте здесь увеличилось в 2,2 раза (+120%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее зарплатное предложение для таких специалистов составило 105 000 рублей за вахту", - говорится в исследовании. Также заметный рост спроса зафиксирован в гостиничном бизнесе и туризме - на 34%. Там средняя предлагаемая заработная плата достигла 99 039 рублей за вахту. "В сферах искусства и развлечений, а также гостиничного бизнеса и туризма вахтовым методом наиболее востребованы актеры, аниматоры, бармены, официанты, так как эти специалисты задействованы в проведении развлекательных мероприятий, фестивалях, культурных событиях, работе отелей и курортов, где требуется дополнительный персонал в сезон активного отдыха", - добавляется в исследовании. Аналитики поясняют, что вахтовый формат позволяет бизнесу закрывать пиковые потребности в кадрах. Регионами, где сильнее всего выросло число вахтовых предложений в сфере искусства и развлечений, стали Краснодарский край (+111%), Ростовская область (+83%) и Московская область (+77%). В сфере гостиничного бизнеса и туризма лидерами по динамике стали Мурманская область (+133%), Приморский край (+124%) и Подмосковье (+94%). Рост числа вакансий в этих сферах связан с развитием событийной и туристической инфраструктуры в регионах, сезонным характером многих проектов в индустрии развлечений, а также ростом внутреннего туризма, отмечают аналитики. Среди необычных вакансий для вахты в "Авито Работе" выделили сборщика грибов и аниматора в отель в Московской области, актера в театре кукол в Воронежской области, а также администратора альпаковой фермы в Бурятии.

московская область

краснодарский край

ростовская область

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