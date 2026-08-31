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Россияне смогут добровольно ограничить участие в азартных играх

Россияне смогут добровольно ограничить участие в азартных играх - 31.08.2026, ПРАЙМ

Россияне смогут добровольно ограничить участие в азартных играх

Граждане России с 1 сентября могут осознанно ограничить участие в азартных играх, для этого в МФЦ или через портал госуслуг можно оформить самозапрет,... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T15:58+0300

2026-08-31T15:58+0300

2026-08-31T15:58+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Граждане России с 1 сентября могут осознанно ограничить участие в азартных играх, для этого в МФЦ или через портал госуслуг можно оформить самозапрет, соответствующий закон вступает в силу, напоминает Минфин РФ. "С 1 сентября 2026 года вступает в силу федеральный закон, которым вводится механизм добровольного самозапрета граждан на участие в азартных играх. Теперь каждый россиянин может осознанно ограничить себя от участия в игре в казино, залах игровых автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах", - говорится в материалах на сайте министерства. Так, для отказа от участия в азартных играх подать заявление о включении в специальный перечень лиц можно двумя способами: лично в любом многофункциональном центре (МФЦ) при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, либо в электронной форме через портал "Госуслуги" с использованием простой или усиленной электронной подписи, поясняется в материалах. "Задача Минфина не только регулировать рынок азартных игр, но и создавать для граждан инструменты, которые позволяют защитить себя от финансовых рисков. Поэтому мы последовательно развиваем и совершенствуем законодательство в этой сфере", - отмечается в материалах. При этом информация о включении гражданина в такой перечень будет учитываться организаторами игр: в казино, букмекерских конторах и тотализаторах появятся QR-коды, которые позволят быстро получить информацию о механизме самоограничения, отметил директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. Гражданин самостоятельно определяет срок самозапрета, при этом минимальный срок, который установлен законом, составляет 12 месяцев. Отменить запрет досрочно по собственному желанию невозможно. Исключение из перечня возможно не ранее чем через 12 месяцев со дня включения и производится в том же порядке – через МФЦ или портал госуслуг в течение 12 часов с момента подачи заявления. Либо запрет снимается автоматически по истечении указанного гражданином срока, уточняется в материалах. Механизм самозапрета направлен на борьбу с лудоманией и затрагивает все легальные формы азартных игр, действующие в РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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