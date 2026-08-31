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Россия предложила G20 создать сеть финрегуляторов для борьбы с мошенниками

Россия предложила G20 создать сеть финрегуляторов для борьбы с мошенниками - 31.08.2026, ПРАЙМ

Россия предложила G20 создать сеть финрегуляторов для борьбы с мошенниками

Россия предлагает странам G20 создать сеть оперативных контактов между финрегуляторами и ведомствами для борьбы с финансовыми мошенниками, сообщает Минфин РФ со | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:24+0300

2026-08-31T14:24+0300

2026-08-31T14:24+0300

финансы

банки

минфин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия предлагает странам G20 создать сеть оперативных контактов между финрегуляторами и ведомствами для борьбы с финансовыми мошенниками, сообщает Минфин РФ со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова. Как сообщает ведомство, 29 и 30 августа 2026 года в городе Эшвилл (Северная Каролина) прошла встреча заместителей министров финансов и глав центральных банков стран "Группы двадцати". В ней приняла участие российская делегация, которую представил Чебесков. "Границы между финансовыми системами не должны становиться преградой в борьбе с мошенничеством. Для оперативной передачи информации о подозрительных транзакциях, временной блокировки и отслеживания движения средств предлагаем создать сеть операционных контактных пунктов между финансовыми регуляторами и компетентными органами стран "Большой двадцатки"", - сказал Чебесков. Проблема финансового мошенничества сегодня приобретает трансграничный характер, отметил он. "Цифровые технологии позволяют преступникам быстро перемещать похищенные средства между финансовыми институтами и юрисдикциями. Поэтому эффективные ответные меры также должны быть международными", - заявил замглавы Минфина. В ходе встречи Чебесков поделился российским опытом в данном вопросе, рассказав о принятом пакете законодательных мер по борьбе с финансовым и кибермошенничеством "Антифрод 2.0", отмечается в материалах. Так, для устранения мошенничества недостаточно только профилактических мер, важна в том числе и скорость реагирования на подозрительную транзакцию. В России уже действует механизм приостановки таких операций: Росфинмониторинг может это делать, в том числе по запросам иностранных органов, рассказал он. Кроме того, в ходе мероприятия участники обсудили внедрение искусственного интеллекта (ИИ), и замминистра отметил сохраняющийся парадокс: на уровне отдельных задач ИИ демонстрирует высокую эффективность, однако на уровне предприятий и национальных экономик рост производительности практически нулевой, отмечается в материалах. "Несмотря на рост инвестиций и расширение пилотных проектов, системного влияния на общую экономическую эффективность пока не достигнуто. Чтобы преодолеть этот разрыв, по мнению российской стороны, необходим переход от точечных решений к масштабируемым моделям, интегрированным в бизнес-процессы и отраслевую политику", - говорится в сообщении. Следующая встреча на уровне министров финансов и управляющих центральными банками состоится 31 августа и 1 сентября 2026 года, отмечается в материалах.

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финансы, банки, минфин, росфинмониторинг