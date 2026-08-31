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Россия и Иран ведут активную подготовку контракта по МТК "Север-Юг"

Россия и Иран ведут активную подготовку контракта по МТК "Север-Юг" - 31.08.2026, ПРАЙМ

Россия и Иран ведут активную подготовку контракта по МТК "Север-Юг"

Россия и Иран ведут активную подготовку исполнительного контракта по строительству железнодорожной ветки Решт-Астара, которая станет последним звеном... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:56+0300

2026-08-31T14:56+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россия и Иран ведут активную подготовку исполнительного контракта по строительству железнодорожной ветки Решт-Астара, которая станет последним звеном международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Он рассказал, что по проекту Решт–Астара в Иране в июне 2026 года были возобновлены инженерные изыскания после вынужденной паузы с февраля по май из-за военных действий в регионе. Иранская сторона, продолжил министр, уже выкупила земельные участки протяженностью 125 километров. "Сейчас согласованы требования к геологическим исследованиям и субподрядчику, идет активная подготовка исполнительного контракта. Да, подписание контракта, которое мы планировали на 1 апреля 2026 года, сдвинулось по срокам, но переговоры продолжаются, и мы оцениваем их положительно", - сообщи Никитин в преддверии ВЭФ. Министр отметил, что, пока этот контракт официально не подписан, называть точные сроки завершения строительства преждевременно. "Север-Юг" – мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране – его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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