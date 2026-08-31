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Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива
Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива - 31.08.2026, ПРАЙМ
Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива
Вице-премьер РФ Александр Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива в России и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке, | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:57+0300
2026-08-31T14:57+0300
2026-08-31T14:57+0300
россия
александр новак
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива в России и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке, сообщило правительство РФ. Новак провел в понедельник заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. "Александр Новак призвал участников совещания действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке", - говорится в сообщении по итогам заседания штаба.
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россия, александр новак
Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива
Новак призвал действовать превентивно, чтобы не допустить дефицита топлива в России
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива в России и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке, сообщило правительство РФ.
Новак
провел в понедельник заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.
"Александр Новак призвал участников совещания действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке", - говорится в сообщении по итогам заседания штаба.