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Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива

Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива - 31.08.2026, ПРАЙМ

Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива

Вице-премьер РФ Александр Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива в России и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке, | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:57+0300

2026-08-31T14:57+0300

2026-08-31T14:57+0300

россия

александр новак

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак призвал действовать превентивно для недопущения дефицита топлива в России и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке, сообщило правительство РФ. Новак провел в понедельник заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. "Александр Новак призвал участников совещания действовать превентивно, своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для недопущения дефицита топлива и обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке", - говорится в сообщении по итогам заседания штаба.

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россия, александр новак