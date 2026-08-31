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Запад и Россия ищут пути к деэскалации - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Запад и Россия ищут пути к деэскалации
Запад и Россия ищут пути к деэскалации - 31.08.2026, ПРАЙМ
Запад и Россия ищут пути к деэскалации
Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, вероятнее всего, был попыткой разрядить напряженность в отношениях с Россией, пишет ИноСМИ со ссылкой на... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:16+0300
2026-08-31T13:16+0300
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, вероятнее всего, был попыткой разрядить напряженность в отношениях с Россией, пишет ИноСМИ со ссылкой на британское издание UnHerd. Деэскалация является единственной рациональной стратегией, поскольку западные страны не готовы к прямой войне."Если российская спецоперация на Украине перерастет в масштабную европейскую войну, это будет угрожать безопасности всего мира. Воевать друг с другом Путин и Трамп явно не намерены", — отмечает автор статьи Вольфганг Мюнхау.По его мнению, эскалация может начаться из-за разногласий в "серых зонах" — например, поставок наступательных вооружений или захвата судов с российскими грузами. Особую опасность представляет возможная конфискация замороженных российских активов в Европе (около 200 миллиардов евро), что, по словам автора, может стать "спусковым крючком" для резкого обострения.Автор также предостерегает от воинственной риторики стран Балтии и Скандинавии, сравнивая ситуацию с 1914 годом. По его мнению, крупные европейские державы идут на поводу у "воинственных мелких сошек", не имея плана "Б". С учетом российского ядерного арсенала (более 5 400 боеголовок) война с Россией невыгодна Европе, и деэскалация остается единственным разумным выбором, резюмирует UnHerd.
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мировая экономика, москва, цру, европа, украина, общество
Мировая экономика, МОСКВА, ЦРУ, ЕВРОПА, УКРАИНА, Общество
13:16 31.08.2026
 
Запад и Россия ищут пути к деэскалации

UnHerd: Запад не готов к войне с Россией, а эскалация может быть из-за конфискации активов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, вероятнее всего, был попыткой разрядить напряженность в отношениях с Россией, пишет ИноСМИ со ссылкой на британское издание UnHerd. Деэскалация является единственной рациональной стратегией, поскольку западные страны не готовы к прямой войне.
"Если российская спецоперация на Украине перерастет в масштабную европейскую войну, это будет угрожать безопасности всего мира. Воевать друг с другом Путин и Трамп явно не намерены", — отмечает автор статьи Вольфганг Мюнхау.
По его мнению, эскалация может начаться из-за разногласий в "серых зонах" — например, поставок наступательных вооружений или захвата судов с российскими грузами. Особую опасность представляет возможная конфискация замороженных российских активов в Европе (около 200 миллиардов евро), что, по словам автора, может стать "спусковым крючком" для резкого обострения.
Автор также предостерегает от воинственной риторики стран Балтии и Скандинавии, сравнивая ситуацию с 1914 годом. По его мнению, крупные европейские державы идут на поводу у "воинственных мелких сошек", не имея плана "Б". С учетом российского ядерного арсенала (более 5 400 боеголовок) война с Россией невыгодна Европе, и деэскалация остается единственным разумным выбором, резюмирует UnHerd.
 
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