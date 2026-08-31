https://1prime.ru/20260831/rossiya-872817734.html

Запад и Россия ищут пути к деэскалации

Запад и Россия ищут пути к деэскалации - 31.08.2026, ПРАЙМ

Запад и Россия ищут пути к деэскалации

Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, вероятнее всего, был попыткой разрядить напряженность в отношениях с Россией, пишет ИноСМИ со ссылкой на... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:16+0300

2026-08-31T13:16+0300

2026-08-31T13:16+0300

мировая экономика

москва

цру

европа

украина

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909865_0:99:3288:1949_1920x0_80_0_0_7c32534f706f622aceb24547797835df.jpg

МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Тайный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, вероятнее всего, был попыткой разрядить напряженность в отношениях с Россией, пишет ИноСМИ со ссылкой на британское издание UnHerd. Деэскалация является единственной рациональной стратегией, поскольку западные страны не готовы к прямой войне."Если российская спецоперация на Украине перерастет в масштабную европейскую войну, это будет угрожать безопасности всего мира. Воевать друг с другом Путин и Трамп явно не намерены", — отмечает автор статьи Вольфганг Мюнхау.По его мнению, эскалация может начаться из-за разногласий в "серых зонах" — например, поставок наступательных вооружений или захвата судов с российскими грузами. Особую опасность представляет возможная конфискация замороженных российских активов в Европе (около 200 миллиардов евро), что, по словам автора, может стать "спусковым крючком" для резкого обострения.Автор также предостерегает от воинственной риторики стран Балтии и Скандинавии, сравнивая ситуацию с 1914 годом. По его мнению, крупные европейские державы идут на поводу у "воинственных мелких сошек", не имея плана "Б". С учетом российского ядерного арсенала (более 5 400 боеголовок) война с Россией невыгодна Европе, и деэскалация остается единственным разумным выбором, резюмирует UnHerd.

москва

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, москва, цру, европа, украина, общество