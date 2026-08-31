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Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК

Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК - 31.08.2026, ПРАЙМ

Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК

Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов СДЭК, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:47+0300

2026-08-31T14:47+0300

2026-08-31T14:47+0300

технологии

россия

москва

санкт-петербург

нижегородская область

сдэк

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов СДЭК, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, за сутки количество жалоб достигло 2,8 тысяч, а за час - 306. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием сайта и мобильного приложения, а также личного кабинета и загрузкой информации о посылках. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей.

москва

санкт-петербург

нижегородская область

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