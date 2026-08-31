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Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК - 31.08.2026, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК
Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов СДЭК, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:47+0300
2026-08-31T14:47+0300
технологии
россия
москва
санкт-петербург
нижегородская область
сдэк
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов СДЭК, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, за сутки количество жалоб достигло 2,8 тысяч, а за час - 306. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием сайта и мобильного приложения, а также личного кабинета и загрузкой информации о посылках. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей.
москва
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нижегородская область
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технологии, россия, москва, санкт-петербург, нижегородская область, сдэк
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Нижегородская область, СДЭК
14:47 31.08.2026
 
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК

Detector404: россияне жалуются на сбои в работе сервисов СДЭК за сутки

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункты выдачи заказов CДЭК
Пункты выдачи заказов CДЭК - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов СДЭК, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.
Согласно данным, за сутки количество жалоб достигло 2,8 тысяч, а за час - 306. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием сайта и мобильного приложения, а также личного кабинета и загрузкой информации о посылках.
Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНижегородская областьСДЭК
 
 
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