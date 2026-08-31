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Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК - 31.08.2026, ПРАЙМ
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК
Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов СДЭК, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:47+0300
2026-08-31T14:47+0300
2026-08-31T14:47+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Россияне сообщают о проблемах в работе сервисов СДЭК, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404. Согласно данным, за сутки количество жалоб достигло 2,8 тысяч, а за час - 306. В частности, пользователи жалуются на проблемы с открытием сайта и мобильного приложения, а также личного кабинета и загрузкой информации о посылках. Отмечается, что больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Самарской и Нижегородской областей.
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Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Нижегородская область, СДЭК
Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов СДЭК
Detector404: россияне жалуются на сбои в работе сервисов СДЭК за сутки