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РСТ обратился в Минтранс и Минэк из-за планов по легализации овербукинга

РСТ обратился в Минтранс и Минэк из-за планов по легализации овербукинга - 31.08.2026, ПРАЙМ

РСТ обратился в Минтранс и Минэк из-за планов по легализации овербукинга

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращения в Минтранс и Минэкономразвития из-за обсуждений о возможной легализации овербукинга, посчитав, что данный... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:46+0300

2026-08-31T16:46+0300

2026-08-31T16:46+0300

бизнес

россия

максим решетников

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращения в Минтранс и Минэкономразвития из-за обсуждений о возможной легализации овербукинга, посчитав, что данный механизм создает риски для пассажиров и организованного туризма, сообщили в союзе. Ранее в августе глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что ведомство планирует в сентябре начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров и завершить его до конца года. "Российский союз туриндустрии (РСТ) направил обращения министру транспорта Андрею Никитину и министру экономического развития Максиму Решетникову в связи с обсуждением возможной легализации сверхбронирования пассажирских авиаперевозок - овербукинга. В союзе считают, что такой механизм создает дополнительные риски для пассажиров и организованного туризма", - говорится в сообщении. В РСТ указали, что приобретая билет, пассажир вправе рассчитывать на перевозку в согласованные дату и время, а в случае овербукинга нарушение этого обязательства происходит не вследствие чрезвычайных обстоятельств или технической неисправности, а сознательного решения перевозчика продать больше билетов, чем имеется мест в самолете. Там пояснили, что авиаперевозчик зачастую является лишь одним элементом сложной поездки. Так, у пассажира могут быть приобретены отдельными билетами последующие авиарейсы, в том числе международные, железнодорожные перевозки, трансферы, круизы, размещение, экскурсии и другие услуги. При этом опоздание даже на несколько часов может привести к нарушению всей цепочки поездки. "Особые риски возникают в организованном туризме, где авиаперевозка входит в состав туристского продукта", - подчеркнули в РСТ. В союзе отметили, что вместо продажи большего количества билетов, чем имеется мест на рейсе, авиакомпаниям следует развивать инструменты, позволяющие точнее прогнозировать фактическую явку пассажиров и быстрее получать информацию об отказе от поездки. Никитин ранее в августе сообщал в интервью РИА Новости, что Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажира и прозрачными правилами для отрасли. По словам министра, предлагается закрепить широкий выбор компенсаций для пассажира и разрешить овербукинг только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максим решетников, российский союз туриндустрии