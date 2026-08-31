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Аналитики ожидают ослабления рубля к доллару, евро и юаню в сентябре

Аналитики ожидают ослабления рубля к доллару, евро и юаню в сентябре - 31.08.2026, ПРАЙМ

Аналитики ожидают ослабления рубля к доллару, евро и юаню в сентябре

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за следующий месяц российского рынка акций и ослабления рубля к доллару, евро и юань снизятся к... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T22:27+0300

2026-08-31T22:27+0300

2026-08-31T22:27+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за следующий месяц российского рынка акций и ослабления рубля к доллару, евро и юань снизятся к валюте РФ, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за сентябрь снизится на 2,5%, до 2125 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится на 4,7 доллара и составит 85,75 доллара за баррель, курс евро на форексе опустится на 0,5 цента и составит 1,157 доллара, инфляция за сентябрь составит 0,43%, а цена золота вырастет на 23 доллара за тройскую унцию - до 4500 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующий месяц снизится на 3 копейки и составит 12,73 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 1,28 рубля, до 86,88 рубля, евро снизится на 43 копейки, до 99,25 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков "Сентябрь не обещает быть позитивным для мировых фондовых площадок. Инфляционные ожидания, как и сама инфляция в мире, ускоряются на фоне высоких мировых цен на нефть и неопределенности, связанной с конфликтом на Ближнем Востоке. Федрезерв США, вероятно, сохранит жесткую риторику, однако повышение базовой процентной ставки в сентябре не предопределено", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". В фокусе останется и ситуация с госдолгом США, доходности долгосрочных казначейских обязательств остаются высокими, а анонсированная программа выкупа может не принести желаемого эффекта для минфина США, добавил он. "Как обычно, финансовые рынки находятся под влиянием большого количества противоречивых факторов. Прежде всего, стоит ожидать традиционного осеннего оживления торговой активности и ускорения информационного потока. Если же говорить о конкретных событиях, одним из самых значимых станет плановое заседание Банка России 11 сентября", - рассказал Виталий Манжос из "БКС Мир инвестиций". Исходя из прогнозов аналитиков БКС, ЦБ может взять паузу в понижении уровня ключевой ставки, поделился он. "Банк России примет во внимание постепенное улучшение ситуации на топливном рынке, однако уверенный рост экономики во втором квартале, заметное ослабление рубля и отсутствие на столе окончательных параметров бюджета на 2027 год позволяют не спешить с дальнейшим снижением ключевой ставки, оставив относительно мягкий комментарий", - ожидает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". ФРС, в свою очередь, будет сложно избежать углубления расхождений между участниками заседания и это может быть истолковано рынками как негативный сигнал и может привести к дополнительному повышению доходностей, добавил он. "В течение месяца произойдет немало значимых событий для рубля и фондового рынка в политике и экономике. Мы полагаем, что в сентябре ослабление рубля может продолжаться, однако не исключаем ряда событий, которые это ослабление могут остановить. Первая неделя сентября стартует с саммита ШОС и Восточного экономического форума, на обеих международных форумах ожидается выступление российского президента Владимира Путина", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Global. Для фондового рынка также важными событиями в сентябре станут выплаты промежуточных дивидендов за первое полугодие 2026 года крупными компаниями и возможные рекомендации советами директоров дивидендов, добавила она. "Ключевым событием месяца станет заседание Банка России по ключевой ставке - учитывая текущую ситуацию на топливном рынке, мы ожидаем сохранения ставки на текущем уровне. Также рынок продолжит следить за новостями по геополитике", - делится Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Поищет направление движения На валютном рынке ожидается сохранение давления на рубль, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Прогнозный диапазон для доллара составляет 85-88 рублей, для евро - 95-98 рублей, а юань будет торговаться в коридоре 12,5-13 рублей", - считает он. В сентябре ослабление рубля может продолжаться, однако есть ряд событий, которые это ослабление могут остановить, считает Наталья Мильчакова из Freedom Global. "В частности, пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ может ненадолго приостановить ожидаемое ослабление рубля. Традиционно, в конце месяца краткосрочную поддержку рублю может оказать налоговый период", - добавляет она. Динамика индексов Индекс Мосбиржи в сентябре может отыграть часть августовской просадки и восстановиться в район 2200 пунктов, прогнозирует Манжос. "Рынок, по всей видимости, может краткосрочно корректироваться вверх на новостях о дивидендах, хотя в основном в фокусе у рынка по-прежнему будет геополитика и связанные с ней риски", - считает Мильчакова. Вишневский ожидает, что индекс Мосбиржи в сентябре будет двигаться в диапазоне 2050-2250 пунктов с потенциалом движения к верхней границе диапазона. "С технической точки зрения индекс Мосбиржи остается в среднесрочном и долгосрочном нисходящем тренде, но в августе удержался от обновления минимума прошлого месяца 1898 пунктов при росте гистограммы и линий MACD на отрицательной территории, что указывает на более ограниченную силу продавцов", - анализирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Индикатор в целом сохраняет базу для развития коррекционного восстановления как минимум в район 2360 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика): стабилизация выше может предвещать скачок к 2800 пунктам (верхняя полоса Боллинджера), а положение ниже, в то же время, будет указывать на риски возвращения к годовому минимуму, заключает она.

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рынок, индексы, сша, ближний восток, виталий манжос, владимир евстифеев, владимир путин, мосбиржа, банк россии, федрезерв