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Контейнерный рынок России в январе-июле вырос на 7% - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Контейнерный рынок России в январе-июле вырос на 7%
Контейнерный рынок России в январе-июле вырос на 7% - 31.08.2026, ПРАЙМ
Контейнерный рынок России в январе-июле вырос на 7%
Контейнерный рынок России в январе-июле 2026 года вырос на 7% в годовом выражении и составил 4,17 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:45+0300
2026-08-31T13:45+0300
бизнес
россия
китай
европа
fesco
ржд
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-июле 2026 года вырос на 7% в годовом выражении и составил 4,17 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. "По данным аналитиков Fesco, за первые семь месяцев 2026 года объем контейнерного рынка России достиг 4,17 миллиона TEU, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Объем импорта в отчетном периоде увеличился на 17%, до почти 1,797 миллиона TEU. Внутренние контейнерные перевозки выросли на 3%, до 924 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 1%, до 335 тысяч TEU. Экспортные отправки в январе-июле сократились на 1%, до 1,115 миллиона TEU. "В июле объем контейнерных перевозок увеличился на 14,8% по сравнению с июлем 2025 года", - отметили в Fesco. Контейнерный рынок России включает внешнеторговые и транзитные перевозки через российские порты, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные погранпереходы на сети РЖД (за исключением транзита Китай – Европа), внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.
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бизнес, россия, китай, европа, fesco, ржд
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ЕВРОПА, FESCO, РЖД
13:45 31.08.2026
 
Контейнерный рынок России в январе-июле вырос на 7%

Fesco: контейнерный рынок России в январе-июле вырос на 7%

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Контейнерный рынок России в январе-июле 2026 года вырос на 7% в годовом выражении и составил 4,17 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco.
"По данным аналитиков Fesco, за первые семь месяцев 2026 года объем контейнерного рынка России достиг 4,17 миллиона TEU, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Объем импорта в отчетном периоде увеличился на 17%, до почти 1,797 миллиона TEU. Внутренние контейнерные перевозки выросли на 3%, до 924 тысяч TEU, железнодорожный транзит - на 1%, до 335 тысяч TEU. Экспортные отправки в январе-июле сократились на 1%, до 1,115 миллиона TEU.
"В июле объем контейнерных перевозок увеличился на 14,8% по сравнению с июлем 2025 года", - отметили в Fesco.
Контейнерный рынок России включает внешнеторговые и транзитные перевозки через российские порты, внешнеторговые и транзитные перевозки через сухопутные погранпереходы на сети РЖД (за исключением транзита Китай – Европа), внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.
 
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