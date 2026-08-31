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Рынок акций РФ в понедельник ощутимо вырос на геополитических надеждах

Рынок акций РФ в понедельник ощутимо вырос на геополитических надеждах - 31.08.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ в понедельник ощутимо вырос на геополитических надеждах

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника ощутимо вырос на фоне геополитических надежд, направившись к психологической отметке 2200 пунктов | 31.08.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника ощутимо вырос на фоне геополитических надежд, направившись к психологической отметке 2200 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 3,02%, до 2178,87 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,38% до 788,34 пункта, долларовый РТС – на 2,10%, до 794,63 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За август индекс Мосбиржи снизился на 2,13%, индекс Мосбиржи в юанях упал на 9,88%, долларовый РТС – на 9,97%. Валютные индексы упали сильнее на фоне ослабления рубля к доллару и юаню за август. Рынок нашел поддержку Российский рынок акций на протяжении большей части основных торгов последнего дня лета умеренно подрастал. Однако во второй половине пришли позитивные геополитические сигналы. Так, президент РФ Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия движется в направлении завершения украинского конфликта. Также игроки рынка обратили внимание на сообщения о том, что министр финансов РФ Антон Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент пообщались на полях встречи глав минфинов и центробанков "Большой двадцатки" и обсудили украинское урегулирование. В итоге индекс Мосбиржи резко усилил рост в направлении уровня 2200 пунктов. "Российский рынок акций к окончанию основной сессии ускорил повышение на фоне заявлений Путина о движении по пути завершения украинского конфликта", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В частности, подорожали акции ММК (+7,9%), "Фосагро" (+6,2%), "Норникеля" (+6,2%), "Алросы" (+5%). Подешевели акции "Циана" (-1,7%), АФК "Система" (-0,3%), "Русагро" (-0,2%). Прогнозы Многие инвесторы рассматривают сам факт периодических заявлений по возможным переговорам о мирном урегулировании на Украине как свидетельство активных консультаций по данной теме, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это может означать достаточную заинтересованность сторон в продолжении переговорного процесса, что повышает вероятность его активизации в обозримом будущем. Учитывая, что в последние недели рынок в основном реагирует на позитивные сигналы, если новостной фон ощутимо не ухудшится, индекс Мосбиржи способен предпринять еще одну попытку роста", - добавляет он. Оптимизм в отношении возможного урегулирования украинского конфликта в случае его подтверждения новыми фактами мог бы стать ключевым драйвером восстановления российских акций, точно так же как усиление напряженности, напротив, может увести индексы к минимумам года, говорит Кожухова из ИК "Велес капитал".

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