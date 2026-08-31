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РЖД с октября проиндексируют заработную плату сотрудников
РЖД с октября проиндексируют заработную плату сотрудников - 31.08.2026, ПРАЙМ
РЖД с октября проиндексируют заработную плату сотрудников
РЖД с 1 октября 2026 года проиндексируют заработную плату сотрудников на 2%, это затронет также работников отраслевых учреждений здравоохранения и образования,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T14:27+0300
2026-08-31T14:27+0300
2026-08-31T14:29+0300
олег белозеров
владимир путин
ржд
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. РЖД с 1 октября 2026 года проиндексируют заработную плату сотрудников на 2%, это затронет также работников отраслевых учреждений здравоохранения и образования, сообщает компания. "В соответствии с условиями коллективного договора компанией принято решение об индексации заработной платы сотрудников с 1 октября текущего года на 2%. Аналогичным образом будет проиндексирована заработная плата работников отраслевых учреждений здравоохранения и образования", - говорится в сообщении. В компании отметили, что срок проведения индексации скорректирован "с учетом финансово-экономической ситуации, сложившейся в стране и отрасли". Средняя заработная плата в РЖД составляет почти 119 тысяч рублей, сообщал гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июле текущего года. Глава РЖД приводил тогда данные, что в холдинге работает 851 тысяча человек.
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олег белозеров, владимир путин, ржд
Олег Белозеров, Владимир Путин, РЖД
РЖД с октября проиндексируют заработную плату сотрудников
РЖД с 1 октября проиндексируют заработную плату сотрудников на 2%
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. РЖД с 1 октября 2026 года проиндексируют заработную плату сотрудников на 2%, это затронет также работников отраслевых учреждений здравоохранения и образования, сообщает компания.
"В соответствии с условиями коллективного договора компанией принято решение об индексации заработной платы сотрудников с 1 октября текущего года на 2%. Аналогичным образом будет проиндексирована заработная плата работников отраслевых учреждений здравоохранения и образования", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что срок проведения индексации скорректирован "с учетом финансово-экономической ситуации, сложившейся в стране и отрасли".
Средняя заработная плата в РЖД составляет почти 119 тысяч рублей, сообщал гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июле текущего года.
Глава РЖД приводил тогда данные, что в холдинге работает 851 тысяча человек.