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РЖД с октября проиндексируют заработную плату сотрудников

РЖД с октября проиндексируют заработную плату сотрудников - 31.08.2026, ПРАЙМ

РЖД с октября проиндексируют заработную плату сотрудников

РЖД с 1 октября 2026 года проиндексируют заработную плату сотрудников на 2%, это затронет также работников отраслевых учреждений здравоохранения и образования,... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:27+0300

2026-08-31T14:27+0300

2026-08-31T14:29+0300

олег белозеров

владимир путин

ржд

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. РЖД с 1 октября 2026 года проиндексируют заработную плату сотрудников на 2%, это затронет также работников отраслевых учреждений здравоохранения и образования, сообщает компания. "В соответствии с условиями коллективного договора компанией принято решение об индексации заработной платы сотрудников с 1 октября текущего года на 2%. Аналогичным образом будет проиндексирована заработная плата работников отраслевых учреждений здравоохранения и образования", - говорится в сообщении. В компании отметили, что срок проведения индексации скорректирован "с учетом финансово-экономической ситуации, сложившейся в стране и отрасли". Средняя заработная плата в РЖД составляет почти 119 тысяч рублей, сообщал гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июле текущего года. Глава РЖД приводил тогда данные, что в холдинге работает 851 тысяча человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олег белозеров, владимир путин, ржд