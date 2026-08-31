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"Камаз" начал строительство завода раздаточных коробок в Саратове - 31.08.2026, ПРАЙМ
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"Камаз" начал строительство завода раздаточных коробок в Саратове
"Камаз" начал строительство завода раздаточных коробок в Саратове - 31.08.2026, ПРАЙМ
"Камаз" начал строительство завода раздаточных коробок в Саратове
Новый завод раздаточных коробок грузовых автомобилей начали строить на базе индустриального парка в Саратове, сообщил министр промышленности и торговли России... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:47+0300
2026-08-31T12:48+0300
бизнес
россия
антон алиханов
камаз
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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Новый завод раздаточных коробок грузовых автомобилей начали строить на базе индустриального парка в Саратове, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. В июне 2025 года губернатор Роман Бусаргин сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме регион договорился с "Камазом" о строительстве в Саратове цифрового завода по выпуску высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей с объемом инвестиций свыше 20 миллиардов рублей. В качестве основной площадки рассматривался Столыпинский индустриальный парк. "Мы со своей стороны, получив, значит, вот такой запрос, вместе с "Камазом" выбрали площадку... Региональные власти подготовили площадку индустриального парка, в котором, собственно, сегодня проходила эта церемония... Строящийся завод будет высокоавтоматизированный, такой цифровой завод раздаточных коробок", - сообщил Алиханов журналистам в ходе визита в регион. По его мнению, продукция будет востребована не только "Камазом", но и "Мазом", "Уралом" и другими потенциальными производителями грузовой техники.
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бизнес, россия, антон алиханов, камаз
Бизнес, РОССИЯ, Антон Алиханов, Камаз
12:47 31.08.2026 (обновлено: 12:48 31.08.2026)
 
"Камаз" начал строительство завода раздаточных коробок в Саратове

Алиханов: в Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок грузовых автомобилей

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САРАТОВ, 31 авг - ПРАЙМ. Новый завод раздаточных коробок грузовых автомобилей начали строить на базе индустриального парка в Саратове, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
В июне 2025 года губернатор Роман Бусаргин сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме регион договорился с "Камазом" о строительстве в Саратове цифрового завода по выпуску высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей с объемом инвестиций свыше 20 миллиардов рублей. В качестве основной площадки рассматривался Столыпинский индустриальный парк.
"Мы со своей стороны, получив, значит, вот такой запрос, вместе с "Камазом" выбрали площадку... Региональные власти подготовили площадку индустриального парка, в котором, собственно, сегодня проходила эта церемония... Строящийся завод будет высокоавтоматизированный, такой цифровой завод раздаточных коробок", - сообщил Алиханов журналистам в ходе визита в регион.
По его мнению, продукция будет востребована не только "Камазом", но и "Мазом", "Уралом" и другими потенциальными производителями грузовой техники.
 
БизнесРОССИЯАнтон АлихановКамаз
 
 
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