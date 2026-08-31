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В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок

В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок - 31.08.2026, ПРАЙМ

В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок

Новый завод раздаточных коробок грузовых автомобилей начали строить на базе индустриального парка в Саратове, сообщил министр промышленности и торговли России... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:48+0300

2026-08-31T13:48+0300

2026-08-31T13:52+0300

бизнес

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вячеслав володин

камаз

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САРАТОВ, 31 авг - РИА Новости. Новый завод раздаточных коробок грузовых автомобилей начали строить на базе индустриального парка в Саратове, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. В июне 2025 года губернатор Роман Бусаргин сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме регион договорился с "Камазом" о строительстве в Саратове цифрового завода по выпуску высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей с объемом инвестиций свыше 20 миллиардов рублей. В качестве основной площадки рассматривался Столыпинский индустриальный парк. "Мы со своей стороны, получив, значит, вот такой запрос, вместе с "Камазом" выбрали площадку... Региональные власти подготовили площадку индустриального парка, в котором, собственно, сегодня проходила эта церемония... Строящийся завод будет высокоавтоматизированный, такой цифровой завод раздаточных коробок", - сообщил Алиханов журналистам в ходе визита в регион. По его мнению, продукция будет востребована не только "Камазом", но и "Мазом", "Уралом" и другими потенциальными производителями грузовой техники. В сентябре 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что принято решение о выделении 1,5 миллиарда рублей на подведение энергетической инфраструктуры в Столыпинский индустриальный парк Саратова для запуска совместного проекта с "Камазом". По словам Володина, в рамках инвестроекта предполагается вложение более 20 миллиардов рублей в создание роботизированного производства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, антон алиханов, вячеслав володин, камаз, госдума