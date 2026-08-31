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В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок
В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок - 31.08.2026, ПРАЙМ
В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок
Расширены заголовок и первый абзац, добавлена информация (второй, третий, седьмой и восьмой абзацы). | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:57+0300
2026-08-31T13:57+0300
россия
промышленность
вячеслав володин
антон алиханов
камаз
госдума
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Расширены заголовок и первый абзац, добавлена информация (второй, третий, седьмой и восьмой абзацы). САРАТОВ, 31 авг - РИА Новости. Новый завод раздаточных коробок, которые являются ключевым узлом для трансмиссий, грузовых автомобилей начали строить на базе индустриального парка в Саратове под управлением "Камаза", сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Торжественная церемония старта строительства цифрового завода состоялась в присутствии председателя Госдумы Вячеслава Володина. "Слова благодарности президенту Владимиру Владимировичу Путину. Именно благодаря его решению сегодня мы начинаем строительство цифрового завода… Высокотехнологичный завод в Саратове очень многое значит и для области, и в целом для Российской Федерации", – сказал Володин. В июне 2025 года губернатор Роман Бусаргин сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме регион договорился с "Камазом" о строительстве в Саратове цифрового завода по выпуску высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей с объемом инвестиций свыше 20 миллиардов рублей. В качестве основной площадки рассматривался Столыпинский индустриальный парк. "Мы со своей стороны, получив, значит, вот такой запрос, вместе с "Камазом" выбрали площадку... Региональные власти подготовили площадку индустриального парка, в котором, собственно, сегодня проходила эта церемония... Строящийся завод будет высокоавтоматизированный, такой цифровой завод раздаточных коробок", - сообщил Алиханов журналистам в ходе визита в регион. По его мнению, продукция будет востребована не только "Камазом", но и МАЗом, "Уралом" и другими потенциальными производителями грузовой техники. "Новый завод планирует производить новое поколение раздаточных коробок массой 320 кг с повышенным ресурсом – 800 тыс. км. Семейство тяжелых коробок будет выпускаться для КАМАЗов поколения К5, "Урал" и "МАЗ", - сказал министр. Алиханов подчеркнул, что строительство завода окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Саратовской области, в том числе обеспечит привлечение инвестиций в регион на ближайшие три года в размере не менее 24,2 миллиардов рублей, создаст не менее 335 новых рабочих мест. В сентябре 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что принято решение о выделении 1,5 миллиарда рублей на подведение энергетической инфраструктуры в Столыпинский индустриальный парк Саратова для запуска совместного проекта с "Камазом". По словам Володина, в рамках инвестроекта предполагается вложение более 20 миллиардов рублей в создание роботизированного производства.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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россия, промышленность, вячеслав володин, антон алиханов, камаз, госдума
РОССИЯ, Промышленность, Вячеслав Володин, Антон Алиханов, Камаз, Госдума
13:57 31.08.2026
 
В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок

В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок под управлением "Камаза"

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Расширены заголовок и первый абзац, добавлена информация (второй, третий, седьмой и восьмой абзацы).
САРАТОВ, 31 авг - РИА Новости. Новый завод раздаточных коробок, которые являются ключевым узлом для трансмиссий, грузовых автомобилей начали строить на базе индустриального парка в Саратове под управлением "Камаза", сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Торжественная церемония старта строительства цифрового завода состоялась в присутствии председателя Госдумы Вячеслава Володина.
"Слова благодарности президенту Владимиру Владимировичу Путину. Именно благодаря его решению сегодня мы начинаем строительство цифрового завода… Высокотехнологичный завод в Саратове очень многое значит и для области, и в целом для Российской Федерации", – сказал Володин.
В июне 2025 года губернатор Роман Бусаргин сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме регион договорился с "Камазом" о строительстве в Саратове цифрового завода по выпуску высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей с объемом инвестиций свыше 20 миллиардов рублей. В качестве основной площадки рассматривался Столыпинский индустриальный парк.
"Мы со своей стороны, получив, значит, вот такой запрос, вместе с "Камазом" выбрали площадку... Региональные власти подготовили площадку индустриального парка, в котором, собственно, сегодня проходила эта церемония... Строящийся завод будет высокоавтоматизированный, такой цифровой завод раздаточных коробок", - сообщил Алиханов журналистам в ходе визита в регион.
По его мнению, продукция будет востребована не только "Камазом", но и МАЗом, "Уралом" и другими потенциальными производителями грузовой техники.
"Новый завод планирует производить новое поколение раздаточных коробок массой 320 кг с повышенным ресурсом – 800 тыс. км. Семейство тяжелых коробок будет выпускаться для КАМАЗов поколения К5, "Урал" и "МАЗ", - сказал министр.
Алиханов подчеркнул, что строительство завода окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Саратовской области, в том числе обеспечит привлечение инвестиций в регион на ближайшие три года в размере не менее 24,2 миллиардов рублей, создаст не менее 335 новых рабочих мест.
В сентябре 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что принято решение о выделении 1,5 миллиарда рублей на подведение энергетической инфраструктуры в Столыпинский индустриальный парк Саратова для запуска совместного проекта с "Камазом". По словам Володина, в рамках инвестроекта предполагается вложение более 20 миллиардов рублей в создание роботизированного производства.
 
РОССИЯПромышленностьВячеслав ВолодинАнтон АлихановКамазГосдума
 
 
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