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В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок

В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок - 31.08.2026, ПРАЙМ

В Саратове начали строить новый завод раздаточных коробок

Расширены заголовок и первый абзац, добавлена информация (второй, третий, седьмой и восьмой абзацы). | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:57+0300

2026-08-31T13:57+0300

2026-08-31T13:57+0300

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Расширены заголовок и первый абзац, добавлена информация (второй, третий, седьмой и восьмой абзацы). САРАТОВ, 31 авг - РИА Новости. Новый завод раздаточных коробок, которые являются ключевым узлом для трансмиссий, грузовых автомобилей начали строить на базе индустриального парка в Саратове под управлением "Камаза", сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Торжественная церемония старта строительства цифрового завода состоялась в присутствии председателя Госдумы Вячеслава Володина. "Слова благодарности президенту Владимиру Владимировичу Путину. Именно благодаря его решению сегодня мы начинаем строительство цифрового завода… Высокотехнологичный завод в Саратове очень многое значит и для области, и в целом для Российской Федерации", – сказал Володин. В июне 2025 года губернатор Роман Бусаргин сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме регион договорился с "Камазом" о строительстве в Саратове цифрового завода по выпуску высокоэффективных раздаточных коробок грузовых автомобилей с объемом инвестиций свыше 20 миллиардов рублей. В качестве основной площадки рассматривался Столыпинский индустриальный парк. "Мы со своей стороны, получив, значит, вот такой запрос, вместе с "Камазом" выбрали площадку... Региональные власти подготовили площадку индустриального парка, в котором, собственно, сегодня проходила эта церемония... Строящийся завод будет высокоавтоматизированный, такой цифровой завод раздаточных коробок", - сообщил Алиханов журналистам в ходе визита в регион. По его мнению, продукция будет востребована не только "Камазом", но и МАЗом, "Уралом" и другими потенциальными производителями грузовой техники. "Новый завод планирует производить новое поколение раздаточных коробок массой 320 кг с повышенным ресурсом – 800 тыс. км. Семейство тяжелых коробок будет выпускаться для КАМАЗов поколения К5, "Урал" и "МАЗ", - сказал министр. Алиханов подчеркнул, что строительство завода окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Саратовской области, в том числе обеспечит привлечение инвестиций в регион на ближайшие три года в размере не менее 24,2 миллиардов рублей, создаст не менее 335 новых рабочих мест. В сентябре 2025 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что принято решение о выделении 1,5 миллиарда рублей на подведение энергетической инфраструктуры в Столыпинский индустриальный парк Саратова для запуска совместного проекта с "Камазом". По словам Володина, в рамках инвестроекта предполагается вложение более 20 миллиардов рублей в создание роботизированного производства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, вячеслав володин, антон алиханов, камаз, госдума