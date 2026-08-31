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СДЭК объяснил перебои в работе сервиса

СДЭК объяснил перебои в работе сервиса - 31.08.2026, ПРАЙМ

СДЭК объяснил перебои в работе сервиса

Проблемы в работе сервиса СДЭК связаны с плановым обновлением внутренних систем, сервисы выйдут в штатный режим в течение ближайших часов, сообщили РИА Новости... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T15:43+0300

2026-08-31T15:43+0300

2026-08-31T15:43+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Проблемы в работе сервиса СДЭК связаны с плановым обновлением внутренних систем, сервисы выйдут в штатный режим в течение ближайших часов, сообщили РИА Новости в компании. "Видим обращения пользователей по поводу перебоев в работе сервиса. Это связано с плановым обновлением внутренних систем. Специалисты уже завершают работы, по нашей оценке, сервисы выйдут в штатный режим в течение ближайших часов", - сказали в компании. В СДЭКе добавили, что отправления и данные клиентов находятся в безопасности. Отделения и доставка продолжают работу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, сдэк