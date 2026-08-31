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Портфели НПФ и СФР выросли до 9,9 триллиона рублей

Портфели НПФ и СФР выросли до 9,9 триллиона рублей - 31.08.2026, ПРАЙМ

Портфели НПФ и СФР выросли до 9,9 триллиона рублей

Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) во втором квартале 2026 года вырос на 14,4% по сравнению с | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:14+0300

2026-08-31T17:14+0300

2026-08-31T17:14+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) во втором квартале 2026 года вырос на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,9 триллиона рублей, сообщил Банк России в обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов. Во втором квартале вновь наибольшими темпами выросли пенсионные резервы - во многом за счет притока средств в программу долгосрочных сбережений (ПДС) и негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). По договорам ПДС во втором квартале было получено 83,2 миллиарда рублей сберегательных взносов (+30,6% в квартальном выражении). Взносы в программу НПО составили 42 миллиарда рублей (+44,3% в квартальном выражении). В совокупности с доходами от инвестирования это способствовало росту пенсионных резервов на 131,8 миллиарда рублей в апреле – июне 2026 года, до 3,3 триллиона рублей. После снижения в первом квартале пенсионные накопления НПФ немного выросли во втором квартале – на 23,3 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим кварталом (до 3,6 триллиона рублей). Это связано с отсутствием эффекта от перевода средств в ПДС в качестве единовременных взносов, который оказывал негативное влияние на объем пенсионных накоплений НПФ в начале 2026 года. Портфели пенсионных накоплений СФР увеличились на 88,1 миллиарда рублей, до 3 триллионов рублей, за счет доходов от инвестирования. Число участников негосударственного пенсионного обеспечения во втором квартале снизилось на 15,7 тысячи, до 5,9 миллиона человек. Количество участников ПДС на конец июня составило 11,6 миллиона человек (+1,3 миллиона в квартальном выражении). Всего на 1 июля 2026 года было заключено 13 миллионов договоров долгосрочных сбережений. Количество граждан, формирующих пенсионные накопления в НПФ, по итогам апреля – июня сократилось на 84,9 тысячи человек, до 34,4 миллиона человек. Основным фактором уменьшения количества лиц, формирующих накопления в НПФ, является исключение из числа застрахованных лиц в связи со смертью. Число жалоб на НПФ в первом полугодии сократилось на 10,5% в годовом выражении, до 0,6 тысячи, в частности, снизилось поступление жалоб, связанных со сменой страховщика, а также стало меньше жалоб на условия договора с НПФ. При этом повысилось число обращений по вопросам формирования долгосрочных сбережений – на 15,1%, примерно до 220 единиц.

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финансы, россия, нпф, пдс, банк россии