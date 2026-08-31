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Силуанов и Бессент обсудили украинское урегулирование - СМИ

Силуанов и Бессент обсудили украинское урегулирование - СМИ - 31.08.2026, ПРАЙМ

Силуанов и Бессент обсудили украинское урегулирование - СМИ

Министр финансов РФ Антон Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент пообщались на полях встречи глав минфинов и центробанков "Большой двадцатки" и... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T19:10+0300

2026-08-31T19:10+0300

2026-08-31T19:10+0300

мировая экономика

антон силуанов

скотт бессент

cnbc

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент пообщались на полях встречи глав минфинов и центробанков "Большой двадцатки" и обсудили украинское урегулирование, утверждает телеканал CNBC. "Бессент только что встретился с министром финансов России, чтобы обсудить мирный план (по украинскому урегулированию - ред.)", - написала в соцсети X журналистка телеканала Меган Касселла со ссылкой на представителя американского ведомства. Позднее она опубликовала совместное фото Бессента и Силуанова на полях встречи, проходящей в американском Эшвилле в штате Северная Каролина.

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мировая экономика, антон силуанов, скотт бессент, cnbc