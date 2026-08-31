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Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку
Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку - 31.08.2026, ПРАЙМ
Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку
Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "Группы... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:43+0300
2026-08-31T20:43+0300
финансы
россия
сша
антон силуанов
скотт бессент
минфин
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "Группы 20", сообщает Минфин РФ. "Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20", - говорится в сообщении ведомства в "Максе". "Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20", - говорится в сообщении.
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финансы, россия, сша, антон силуанов, скотт бессент, минфин
Финансы, РОССИЯ, США, Антон Силуанов, Скотт Бессент, Минфин
20:43 31.08.2026
 
Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку

Силуанов и Бессент на "Группе 20" обсудили взаимодействие РФ и США по финансовому треку

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "Группы 20", сообщает Минфин РФ.
"Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20", - говорится в сообщении ведомства в "Максе".
"Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20", - говорится в сообщении.
 
ФинансыРОССИЯСШААнтон СилуановСкотт БессентМинфин
 
 
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