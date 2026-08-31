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Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку

Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку - 31.08.2026, ПРАЙМ

Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку

Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "Группы... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T20:43+0300

2026-08-31T20:43+0300

2026-08-31T20:43+0300

финансы

россия

сша

антон силуанов

скотт бессент

минфин

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "Группы 20", сообщает Минфин РФ. "Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20", - говорится в сообщении ведомства в "Максе". "Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20", - говорится в сообщении.

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финансы, россия, сша, антон силуанов, скотт бессент, минфин