https://1prime.ru/20260831/siluanov-872840852.html
Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку
Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку - 31.08.2026, ПРАЙМ
Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку
Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "Группы... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:43+0300
2026-08-31T20:43+0300
2026-08-31T20:43+0300
финансы
россия
сша
антон силуанов
скотт бессент
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872840852.jpg?1788198218
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "Группы 20", сообщает Минфин РФ. "Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20", - говорится в сообщении ведомства в "Максе". "Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20", - говорится в сообщении.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, сша, антон силуанов, скотт бессент, минфин
Финансы, РОССИЯ, США, Антон Силуанов, Скотт Бессент, Минфин
Силуанов и Бессент обсудили взаимодействие по финансовому треку
Силуанов и Бессент на "Группе 20" обсудили взаимодействие РФ и США по финансовому треку
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Министры финансов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "Группы 20", сообщает Минфин РФ.
"Министр финансов РФ Антон Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели встречу на полях заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ "Группы 20", - говорится в сообщении ведомства в "Максе".
"Были обсуждены вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках "Группы 20", - говорится в сообщении.