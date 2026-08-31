https://1prime.ru/20260831/siluanovyj-872839707.html
Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки
Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки - 31.08.2026, ПРАЙМ
Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки
Министр финансов России Антон Силуанов находится в США, где принимает участие в мероприятиях финансовой двадцатки, сообщил РИА Новости замглавы администрации... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:52+0300
2026-08-31T19:52+0300
2026-08-31T19:52+0300
рынок
финансы
сша
антон силуанов
максим орешкин
скотт бессент
cnbc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872839707.jpg?1788195177
БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов находится в США, где принимает участие в мероприятиях финансовой двадцатки, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"На мероприятиях финансовой двадцатки", - сказал Орешкин на вопрос о том, с какой целью Силуанов находится в США.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент пообщались на полях встречи глав минфинов и центробанков "Большой двадцатки" и обсудили украинское урегулирование.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, сша, антон силуанов, максим орешкин, скотт бессент, cnbc
Рынок, Финансы, США, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Скотт Бессент, CNBC
Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки
Замглавы администрации Орешкин: Силуанов находится в США, где участвует в мероприятиях G20
БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов находится в США, где принимает участие в мероприятиях финансовой двадцатки, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"На мероприятиях финансовой двадцатки", - сказал Орешкин на вопрос о том, с какой целью Силуанов находится в США.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент пообщались на полях встречи глав минфинов и центробанков "Большой двадцатки" и обсудили украинское урегулирование.