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Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки

Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки - 31.08.2026, ПРАЙМ

Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки

Министр финансов России Антон Силуанов находится в США, где принимает участие в мероприятиях финансовой двадцатки, сообщил РИА Новости замглавы администрации... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T19:52+0300

2026-08-31T19:52+0300

2026-08-31T19:52+0300

рынок

финансы

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антон силуанов

максим орешкин

скотт бессент

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов находится в США, где принимает участие в мероприятиях финансовой двадцатки, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента Максим Орешкин. "На мероприятиях финансовой двадцатки", - сказал Орешкин на вопрос о том, с какой целью Силуанов находится в США. Ранее телеканал CNBC сообщил, что Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент пообщались на полях встречи глав минфинов и центробанков "Большой двадцатки" и обсудили украинское урегулирование.

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рынок, финансы, сша, антон силуанов, максим орешкин, скотт бессент, cnbc