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Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки
Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки - 31.08.2026, ПРАЙМ
Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки
Министр финансов России Антон Силуанов находится в США, где принимает участие в мероприятиях финансовой двадцатки, сообщил РИА Новости замглавы администрации... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:52+0300
2026-08-31T19:52+0300
рынок
финансы
сша
антон силуанов
максим орешкин
скотт бессент
cnbc
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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов находится в США, где принимает участие в мероприятиях финансовой двадцатки, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента Максим Орешкин. "На мероприятиях финансовой двадцатки", - сказал Орешкин на вопрос о том, с какой целью Силуанов находится в США. Ранее телеканал CNBC сообщил, что Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент пообщались на полях встречи глав минфинов и центробанков "Большой двадцатки" и обсудили украинское урегулирование.
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рынок, финансы, сша, антон силуанов, максим орешкин, скотт бессент, cnbc
Рынок, Финансы, США, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Скотт Бессент, CNBC
19:52 31.08.2026
 
Силуанов находится в США на мероприятиях финансовой двадцатки

Замглавы администрации Орешкин: Силуанов находится в США, где участвует в мероприятиях G20

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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов находится в США, где принимает участие в мероприятиях финансовой двадцатки, сообщил РИА Новости замглавы администрации президента Максим Орешкин.
"На мероприятиях финансовой двадцатки", - сказал Орешкин на вопрос о том, с какой целью Силуанов находится в США.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент пообщались на полях встречи глав минфинов и центробанков "Большой двадцатки" и обсудили украинское урегулирование.
 
РынокФинансыСШААнтон СилуановМаксим ОрешкинСкотт БессентCNBC
 
 
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