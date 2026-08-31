https://1prime.ru/20260831/sirija-872816112.html

Сирия договорилась с французской компанией о развитии производства фосфатов

Сирия договорилась с французской компанией о развитии производства фосфатов - 31.08.2026, ПРАЙМ

Сирия договорилась с французской компанией о развитии производства фосфатов

Сирийская горнодобывающая компания и французская Lodi Consulting подписали меморандум о взаимопонимании по запуску и развитию завода по промывке фосфатов... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:19+0300

2026-08-31T12:19+0300

2026-08-31T12:28+0300

бизнес

промышленность

сирия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872816112.jpg?1788168513

БЕЙРУТ, 31 авг - ПРАЙМ. Сирийская горнодобывающая компания и французская Lodi Consulting подписали меморандум о взаимопонимании по запуску и развитию завода по промывке фосфатов мощностью 1,2 миллиона тонн в год, говорится в заявлении министерства энергетики Сирии. "Сирийская горнодобывающая компания подписала меморандум о взаимопонимании с французской компанией Lodi Consulting о сотрудничестве в эксплуатации и инвестировании в завод по промывке фосфатов производственной мощностью 1,2 миллиона тонн в год", - написано в заявлении. Стороны намерены изучить технические, экономические и инвестиционные аспекты восстановления предприятия, его запуска и увеличения производственных возможностей, а также внедрение современных технологий обработки фосфатов. В сирийской компании отметили, что проект должен повысить качество сырья, его конкурентоспособность на внешних рынках и увеличить добавленную стоимость продукции внутри страны. Подписанный меморандум в компании назвали первым шагом к формированию более широкого инвестиционного партнерства с французской стороной в сфере добывающей промышленности.

сирия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, сирия