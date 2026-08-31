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Сирия договорилась с французской компанией о развитии производства фосфатов
Сирия договорилась с французской компанией о развитии производства фосфатов - 31.08.2026, ПРАЙМ
Сирия договорилась с французской компанией о развитии производства фосфатов
Сирийская горнодобывающая компания и французская Lodi Consulting подписали меморандум о взаимопонимании по запуску и развитию завода по промывке фосфатов... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T12:19+0300
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2026-08-31T12:28+0300
бизнес
промышленность
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БЕЙРУТ, 31 авг - ПРАЙМ. Сирийская горнодобывающая компания и французская Lodi Consulting подписали меморандум о взаимопонимании по запуску и развитию завода по промывке фосфатов мощностью 1,2 миллиона тонн в год, говорится в заявлении министерства энергетики Сирии. "Сирийская горнодобывающая компания подписала меморандум о взаимопонимании с французской компанией Lodi Consulting о сотрудничестве в эксплуатации и инвестировании в завод по промывке фосфатов производственной мощностью 1,2 миллиона тонн в год", - написано в заявлении. Стороны намерены изучить технические, экономические и инвестиционные аспекты восстановления предприятия, его запуска и увеличения производственных возможностей, а также внедрение современных технологий обработки фосфатов. В сирийской компании отметили, что проект должен повысить качество сырья, его конкурентоспособность на внешних рынках и увеличить добавленную стоимость продукции внутри страны. Подписанный меморандум в компании назвали первым шагом к формированию более широкого инвестиционного партнерства с французской стороной в сфере добывающей промышленности.
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бизнес, промышленность, сирия
Бизнес, Промышленность, СИРИЯ
Сирия договорилась с французской компанией о развитии производства фосфатов
Сирия и французская Lodi Consulting подписали меморандум о развитии производства фосфатов
БЕЙРУТ, 31 авг - ПРАЙМ. Сирийская горнодобывающая компания и французская Lodi Consulting подписали меморандум о взаимопонимании по запуску и развитию завода по промывке фосфатов мощностью 1,2 миллиона тонн в год, говорится в заявлении министерства энергетики Сирии.
"Сирийская горнодобывающая компания подписала меморандум о взаимопонимании с французской компанией Lodi Consulting о сотрудничестве в эксплуатации и инвестировании в завод по промывке фосфатов производственной мощностью 1,2 миллиона тонн в год", - написано в заявлении.
Стороны намерены изучить технические, экономические и инвестиционные аспекты восстановления предприятия, его запуска и увеличения производственных возможностей, а также внедрение современных технологий обработки фосфатов.
В сирийской компании отметили, что проект должен повысить качество сырья, его конкурентоспособность на внешних рынках и увеличить добавленную стоимость продукции внутри страны.
Подписанный меморандум в компании назвали первым шагом к формированию более широкого инвестиционного партнерства с французской стороной в сфере добывающей промышленности.