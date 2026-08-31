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Спрос на помещения под пункты выдачи может вырасти, прогнозируют эксперты

Спрос на помещения под пункты выдачи может вырасти, прогнозируют эксперты - 31.08.2026, ПРАЙМ

Спрос на помещения под пункты выдачи может вырасти, прогнозируют эксперты

Спрос на склады и помещения под пункты выдачи заказов средней площади может вырасти после того, как Ozon решил продавать товары прямо из ПВЗ, считают опрошенные | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:19+0300

2026-08-31T16:19+0300

2026-08-31T16:19+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Спрос на склады и помещения под пункты выдачи заказов средней площади может вырасти после того, как Ozon решил продавать товары прямо из ПВЗ, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Ранее Ozon объявил, что с 10 сентября товары, которые покупатели не забрали за две недели или от которых отказались, будут продавать напрямую из пунктов выдачи заказов. А в октябре продавцы смогут сами привозить товары, которые хотят оставить в ПВЗ. В сообщении маркетплейса отмечалось, что таким образом более 80 тысяч пунктов выдачи Ozon по всей стране смогут работать как небольшие логистические центры. "Ни один мелкий селлер не будет готов развозить товар на 50-80 тысяч точек, так как у него нет логистической компании. Поэтому на те склады, которые год назад особо не были нужны, средней площади, от 1 тысячи до 5 тысяч квадратных метров, на которые снизился спрос, я думаю, теперь разгонится спрос. Если мелкие предприниматели оперативно придумают, как организовать свои процессы, то это может достаточно быстро разогнаться, в течение одного-трех месяцев", – рассказал основатель "МегаСклад" Максим Повтарев. По словам управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, спрос будет расти не на "коробки" по 100 тысяч квадратных метров, а на городские форматы средней площадью от 500 до 5 тысяч "квадратов". Он пояснил, что имеет в виду кроссдокинговые склады площадью до 2 тысяч "квадратов", предназначенные для быстрой перевалки и сортировки товаров без длительного хранения, light industrial и небольшие хабы последней мили, обеспечивающие быструю доставку до конечного получателя. Что касается пунктов выдачи заказов, то сейчас, по мнению сопредседателя Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павла Люлина, наиболее востребованы помещения площадью 20-70 квадратных метров на первых этажах жилых домов. При этом ПВЗ все равно не сопоставимы с большими складами маркетплейса по площади и по емкости. "По нашей оценке, речь идет о 1-2 миллионах квадратных метрах зон хранения при общей площади сети порядка 3-4 миллиона квадратов. У Ozon более 80 тысяч пунктов выдачи, типовая точка занимает 35-50 квадратных метров, из которых под хранение отведено 40-50%, и именно эта полка теперь становится продаваемым остатком. Это сопоставимо с четвертью-третью собственной логистической инфраструктуры Ozon, которая по итогам первого квартала превысила 5 миллионов "квадратов". Но по емкости сравнение некорректно: в новых фулфилмент-центрах маркетплейса на 1 квадратный метр пола приходится 50-170 единиц хранения, а полка пункта выдачи под потолком 2,5-3 метра вмещает в разы меньше", - подсчитал Ахмедзянов. Что касается самих пунктов выдачи заказов, то эксперт не ждет волны новых открытий, так как рынок близок к насыщению. К тому же, сам Ozon в ряде локаций уже доплачивает за запуск новых точек до 4,5 миллионов рублей, то есть экономика открытия без поддержки не сходится, добавил он. "На привлекательность конкретной точки по-прежнему будут влиять ее расположение, клиентский поток, экономика оператора и требования маркетплейса к помещению", – отметила исполнительный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group Илона Овсепян. На рынок торговой недвижимости новая модель работы ПВЗ Ozon значительного влияния тоже не окажет, заявила руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. Дело в том, что сегодня потребители приходят в ТЦ все реже для совершения покупок и все чаще для проведения досуга. Свою роль играет и общее охлаждение потребительской активности населения страны. Таким образом, новая модель ПВЗ может спровоцировать рост количества покупок в случае, если к товарам, которые забыли или от которых отказались, будет применена система скидок и акций, объяснила Ногай.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ozon, ibc real estate, тц