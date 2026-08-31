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Внеочередное собрание акционеров "Сибура" пройдет 30 сентября
Внеочередное собрание акционеров "Сибура" пройдет 30 сентября - 31.08.2026, ПРАЙМ
Внеочередное собрание акционеров "Сибура" пройдет 30 сентября
Внеочередное собрание акционеров "Сибура" по вопросу выплаты дивидендов за первое полугодие пройдет 30 сентября в форме заочного голосования, сообщила компания. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:32+0300
2026-08-31T13:32+0300
2026-08-31T13:32+0300
бизнес
россия
сибур
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров "Сибура" по вопросу выплаты дивидендов за первое полугодие пройдет 30 сентября в форме заочного голосования, сообщила компания.
"Вид общего собрания акционеров эмитента... внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента... заочное голосование... дата проведения: 30.09.2026", - говорится в сообщении.
"Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2026 отчетного года", - добавляется в сообщении.
Однако "Сибур" пока не раскрывал рекомендации по дивидендам.
"Сибур" в мае 2025 года снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат с 50% до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года снизилась в годовом выражении на 54%, до 67,7 миллиарда рублей из-за переоценки валютных обязательств. В то же время скорректированная чистая прибыль без учета курсовых разниц выросла на 22,9%, до 60,1 миллиарда рублей.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
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бизнес, россия, сибур
Внеочередное собрание акционеров "Сибура" пройдет 30 сентября
Внеочередное собрание акционеров "Сибура" пройдет 30 сентября в форме заочного голосования
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров "Сибура" по вопросу выплаты дивидендов за первое полугодие пройдет 30 сентября в форме заочного голосования, сообщила компания.
"Вид общего собрания акционеров эмитента... внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента... заочное голосование... дата проведения: 30.09.2026", - говорится в сообщении.
"Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2026 отчетного года", - добавляется в сообщении.
Однако "Сибур" пока не раскрывал рекомендации по дивидендам.
"Сибур" в мае 2025 года снизил минимальный коэффициент дивидендных выплат с 50% до 30% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль компании по МСФО за первые шесть месяцев 2026 года снизилась в годовом выражении на 54%, до 67,7 миллиарда рублей из-за переоценки валютных обязательств. В то же время скорректированная чистая прибыль без учета курсовых разниц выросла на 22,9%, до 60,1 миллиарда рублей.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, производит современные синтетические материалы. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.