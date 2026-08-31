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Чекунков оценил потребность России в танкерах для СПГ

Чекунков оценил потребность России в танкерах для СПГ - 31.08.2026, ПРАЙМ

Чекунков оценил потребность России в танкерах для СПГ

Общая потребность в танкерах для перевозки сжиженного природного газа и стабильного газового концентрата (СГК) для уже запущенных и перспективных проектов... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T11:45+0300

2026-08-31T11:45+0300

2026-08-31T11:45+0300

газ

россия

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арктика

владивосток

алексей чекунков

михаил мишустин

вэф

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Общая потребность в танкерах для перевозки сжиженного природного газа и стабильного газового концентрата (СГК) для уже запущенных и перспективных проектов оценивается на уровне более 40 единиц на горизонте до 2040 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2026 министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал в июле, что начато проектирование полностью российского танкера для перевозки СПГ, он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути. "Общая потребность - с учетом имеющихся - в танкерах СПГ и СГК для уже запущенных и перспективных проектов (Ямал СПГ, Арктик СПГ 2, Тамбей) на горизонте до 2040 года оценивается на уровне более 40 единиц", - сказал Чекунков. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

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газ, россия, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков, михаил мишустин, вэф, спг