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Чекунков оценил потребность России в танкерах для СПГ - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Чекунков оценил потребность России в танкерах для СПГ
Чекунков оценил потребность России в танкерах для СПГ - 31.08.2026, ПРАЙМ
Чекунков оценил потребность России в танкерах для СПГ
Общая потребность в танкерах для перевозки сжиженного природного газа и стабильного газового концентрата (СГК) для уже запущенных и перспективных проектов... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T11:45+0300
2026-08-31T11:45+0300
газ
россия
дальний восток
арктика
владивосток
алексей чекунков
михаил мишустин
вэф
спг
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Общая потребность в танкерах для перевозки сжиженного природного газа и стабильного газового концентрата (СГК) для уже запущенных и перспективных проектов оценивается на уровне более 40 единиц на горизонте до 2040 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2026 министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал в июле, что начато проектирование полностью российского танкера для перевозки СПГ, он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути. "Общая потребность - с учетом имеющихся - в танкерах СПГ и СГК для уже запущенных и перспективных проектов (Ямал СПГ, Арктик СПГ 2, Тамбей) на горизонте до 2040 года оценивается на уровне более 40 единиц", - сказал Чекунков. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
газ, россия, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков, михаил мишустин, вэф, спг
Газ, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Алексей Чекунков, Михаил Мишустин, ВЭФ, СПГ
11:45 31.08.2026
 
Чекунков оценил потребность России в танкерах для СПГ

Чекунков оценил потребность России в танкерах для СПГ до 2040 года в 40 единиц

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Общая потребность в танкерах для перевозки сжиженного природного газа и стабильного газового концентрата (СГК) для уже запущенных и перспективных проектов оценивается на уровне более 40 единиц на горизонте до 2040 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2026 министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал в июле, что начато проектирование полностью российского танкера для перевозки СПГ, он может стать основой грузового флота на стратегических маршрутах Северного морского пути.
"Общая потребность - с учетом имеющихся - в танкерах СПГ и СГК для уже запущенных и перспективных проектов (Ямал СПГ, Арктик СПГ 2, Тамбей) на горизонте до 2040 года оценивается на уровне более 40 единиц", - сказал Чекунков.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ГазРОССИЯДальний ВостокАРКТИКАВладивостокАлексей ЧекунковМихаил МишустинВЭФСПГ
 
 
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