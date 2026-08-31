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Немецкая OHB получила контракт на миллиард евро на спутники для ЕС

Немецкая OHB получила контракт на миллиард евро на спутники для ЕС - 31.08.2026, ПРАЙМ

Немецкая OHB получила контракт на миллиард евро на спутники для ЕС

Немецкая аэрокосмическая компания OHB подписала контракт почти на миллиард евро с европейским спутниковым оператором SES на разработку и производство 18... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T12:23+0300

2026-08-31T12:23+0300

2026-08-31T12:23+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Немецкая аэрокосмическая компания OHB подписала контракт почти на миллиард евро с европейским спутниковым оператором SES на разработку и производство 18 спутниковых платформ в рамках создания спутниковой группировки ЕС, сообщается в пресс-релизе OHB. "OHB подписала контракт с европейским спутниковым оператором SES на сумму почти один миллиард евро на разработку и производство 18 спутниковых платформ для флагманской европейской программы защищенной спутниковой связи IRIS² (Secure Connectivity Programme)", - говорится в документе. Отмечается, что эта программа является европейским ответом на растущую потребность в безопасной и суверенной спутниковой связи. Система будет состоять из 348 спутников, находящихся на низкой околоземной орбите и средней околоземной орбите. Кроме того, она будет иметь собственный наземный сегмент, защищенный в соответствии с европейскими стандартами. Как подчеркивает компания, такая многоорбитальная группировка позволяет добиться глобального покрытия гораздо меньшим количеством спутников, при этом обеспечивая короткое время распространения сигнала. Система IRIS² - это третья флагманская программа наряду с Galileo и Copernicus. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства под руководством Европейской комиссии. Запуск первых первых спутников запланирован на 2029 год, а предоставление услуг должно начаться с 2030 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, газ, ес