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США перенаправили 83 судна в рамках блокады Ормузского пролива - 31.08.2026, ПРАЙМ
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США перенаправили 83 судна в рамках блокады Ормузского пролива
США перенаправили 83 судна в рамках блокады Ормузского пролива - 31.08.2026, ПРАЙМ
США перенаправили 83 судна в рамках блокады Ормузского пролива
Американские военные перенаправили 83 судна и вывели из строя еще три в рамках блокады Ормузского пролива, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T00:54+0300
2026-08-31T00:54+0300
сша
ормузский пролив
персидский залив
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ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Американские военные перенаправили 83 судна и вывели из строя еще три в рамках блокады Ормузского пролива, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США. "По состоянию на 30 августа силы Центрального командования США перенаправили 83 коммерческих судна, вывели из строя три и провели досмотр двух судов для обеспечения соблюдения режима блокады", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле в Ормузском проливе танкера, который следовал в Персидский залив. Портал Axios также сообщил, что США нанесли удар по острову Ларак, который стал первым американским ударом по Ирану с конца июля.
сша
ормузский пролив
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сша, ормузский пролив, персидский залив
США, Ормузский пролив, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
00:54 31.08.2026
 
США перенаправили 83 судна в рамках блокады Ормузского пролива

США перенаправили 83 судна в рамках блокады Ормузского пролива

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ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Американские военные перенаправили 83 судна и вывели из строя еще три в рамках блокады Ормузского пролива, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США.
"По состоянию на 30 августа силы Центрального командования США перенаправили 83 коммерческих судна, вывели из строя три и провели досмотр двух судов для обеспечения соблюдения режима блокады", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле в Ормузском проливе танкера, который следовал в Персидский залив.
Портал Axios также сообщил, что США нанесли удар по острову Ларак, который стал первым американским ударом по Ирану с конца июля.
 
СШАОрмузский проливПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
 
 
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