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США перенаправили 83 судна в рамках блокады Ормузского пролива

США перенаправили 83 судна в рамках блокады Ормузского пролива - 31.08.2026, ПРАЙМ

США перенаправили 83 судна в рамках блокады Ормузского пролива

Американские военные перенаправили 83 судна и вывели из строя еще три в рамках блокады Ормузского пролива, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T00:54+0300

2026-08-31T00:54+0300

2026-08-31T00:54+0300

сша

ормузский пролив

персидский залив

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ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Американские военные перенаправили 83 судна и вывели из строя еще три в рамках блокады Ормузского пролива, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США. "По состоянию на 30 августа силы Центрального командования США перенаправили 83 коммерческих судна, вывели из строя три и провели досмотр двух судов для обеспечения соблюдения режима блокады", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле в Ормузском проливе танкера, который следовал в Персидский залив. Портал Axios также сообщил, что США нанесли удар по острову Ларак, который стал первым американским ударом по Ирану с конца июля.

сша

ормузский пролив

персидский залив

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сша, ормузский пролив, персидский залив