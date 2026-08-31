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США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном

США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном - 31.08.2026, ПРАЙМ

США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном

Администрация США планирует ввести на этой неделе санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в воскресенье министр финансов Скотт Бессент. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T02:07+0300

2026-08-31T02:07+0300

2026-08-31T02:07+0300

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скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Администрация США планирует ввести на этой неделе санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в воскресенье министр финансов Скотт Бессент. "Если нам придется это сделать, это будет финансовое насилие. Мы показываем людям: мы знаем, кто вы такие, вы сами знаете, кто вы такие, и этому должен быть положен конец", - сказал Бессент Associated Press. В материале не указывается, о каком именно банке идет речь. В то же время, Бессент поделился планами встретится в рамках предстоящей встречи министров финансов большой "двадцатки" с китайскими партнерами. По его словам, США "рассматривают все варианты" в плане санкций против Пекина за продолжающееся сотрудничества с Ираном. В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе.

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финансы, банки, сша, иран, пекин, скотт бессент, cbs, минфин сша