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США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном
США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном - 31.08.2026, ПРАЙМ
США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном
Администрация США планирует ввести на этой неделе санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в воскресенье министр финансов Скотт Бессент. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T02:07+0300
2026-08-31T02:07+0300
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ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Администрация США планирует ввести на этой неделе санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в воскресенье министр финансов Скотт Бессент.
"Если нам придется это сделать, это будет финансовое насилие. Мы показываем людям: мы знаем, кто вы такие, вы сами знаете, кто вы такие, и этому должен быть положен конец", - сказал Бессент Associated Press.
В материале не указывается, о каком именно банке идет речь.
В то же время, Бессент поделился планами встретится в рамках предстоящей встречи министров финансов большой "двадцатки" с китайскими партнерами. По его словам, США "рассматривают все варианты" в плане санкций против Пекина за продолжающееся сотрудничества с Ираном.
В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе.
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финансы, банки, сша, иран, пекин, скотт бессент, cbs, минфин сша
Финансы, Банки, США, ИРАН, Пекин, Скотт Бессент, CBS, Минфин США
США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном
Минфин США планирует ввести санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Администрация США планирует ввести на этой неделе санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в воскресенье министр финансов Скотт Бессент.
"Если нам придется это сделать, это будет финансовое насилие. Мы показываем людям: мы знаем, кто вы такие, вы сами знаете, кто вы такие, и этому должен быть положен конец", - сказал Бессент Associated Press.
В материале не указывается, о каком именно банке идет речь.
В то же время, Бессент поделился планами встретится в рамках предстоящей встречи министров финансов большой "двадцатки" с китайскими партнерами. По его словам, США "рассматривают все варианты" в плане санкций против Пекина за продолжающееся сотрудничества с Ираном.
В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе.