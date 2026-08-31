Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/ssha-872801919.html
США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном
США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном - 31.08.2026, ПРАЙМ
США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном
Администрация США планирует ввести на этой неделе санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в воскресенье министр финансов Скотт Бессент. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T02:07+0300
2026-08-31T02:07+0300
финансы
банки
сша
иран
пекин
скотт бессент
cbs
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872801919.jpg?1788131220
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Администрация США планирует ввести на этой неделе санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в воскресенье министр финансов Скотт Бессент. "Если нам придется это сделать, это будет финансовое насилие. Мы показываем людям: мы знаем, кто вы такие, вы сами знаете, кто вы такие, и этому должен быть положен конец", - сказал Бессент Associated Press. В материале не указывается, о каком именно банке идет речь. В то же время, Бессент поделился планами встретится в рамках предстоящей встречи министров финансов большой "двадцатки" с китайскими партнерами. По его словам, США "рассматривают все варианты" в плане санкций против Пекина за продолжающееся сотрудничества с Ираном. В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе.
сша
иран
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, сша, иран, пекин, скотт бессент, cbs, минфин сша
Финансы, Банки, США, ИРАН, Пекин, Скотт Бессент, CBS, Минфин США
02:07 31.08.2026
 
США введут санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном

Минфин США планирует ввести санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Администрация США планирует ввести на этой неделе санкции против банка за транзакции, связанные с Ираном, заявил в воскресенье министр финансов Скотт Бессент.
"Если нам придется это сделать, это будет финансовое насилие. Мы показываем людям: мы знаем, кто вы такие, вы сами знаете, кто вы такие, и этому должен быть положен конец", - сказал Бессент Associated Press.
В материале не указывается, о каком именно банке идет речь.
В то же время, Бессент поделился планами встретится в рамках предстоящей встречи министров финансов большой "двадцатки" с китайскими партнерами. По его словам, США "рассматривают все варианты" в плане санкций против Пекина за продолжающееся сотрудничества с Ираном.
В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе.
 
ФинансыБанкиСШАИРАНПекинСкотт БессентCBSМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала