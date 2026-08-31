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США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана
США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана - 31.08.2026, ПРАЙМ
США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана
США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран, заявил в воскресенье американский министр финансов... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T03:40+0300
2026-08-31T03:40+0300
2026-08-31T03:40+0300
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ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран, заявил в воскресенье американский министр финансов Скотт Бессент.
"Вы увидите гораздо больше (санкций – ред.) каждую неделю. Мы начинаем с банков и говорим им, что неправильно иметь иранские деньги и помогать режиму", - сказал Бессент агентству Рейтер.
Глава американского финансового ведомства отметил, что намерен предупредить министров финансов стран большой "двадцатки" в ходе предстоящей встречи о необходимости прекратить экономические связи с Ираном. По его словам, в противном случае будут введены вторичные санкции.
В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.
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мировая экономика, финансы, иран, сша, оаэ, скотт бессент, cbs, минфин сша
Мировая экономика, Финансы, ИРАН, США, ОАЭ, Скотт Бессент, CBS, Минфин США
США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана
Глава Минфина США Бессент: США будут каждый день вводить новые санкции против Ирана
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран, заявил в воскресенье американский министр финансов Скотт Бессент.
"Вы увидите гораздо больше (санкций – ред.) каждую неделю. Мы начинаем с банков и говорим им, что неправильно иметь иранские деньги и помогать режиму", - сказал Бессент агентству Рейтер.
Глава американского финансового ведомства отметил, что намерен предупредить министров финансов стран большой "двадцатки" в ходе предстоящей встречи о необходимости прекратить экономические связи с Ираном. По его словам, в противном случае будут введены вторичные санкции.
В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.