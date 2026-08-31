Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/ssha-872802170.html
США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана
США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана - 31.08.2026, ПРАЙМ
США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана
США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран, заявил в воскресенье американский министр финансов... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T03:40+0300
2026-08-31T03:40+0300
мировая экономика
финансы
иран
сша
оаэ
скотт бессент
cbs
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872802170.jpg?1788136809
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран, заявил в воскресенье американский министр финансов Скотт Бессент. "Вы увидите гораздо больше (санкций – ред.) каждую неделю. Мы начинаем с банков и говорим им, что неправильно иметь иранские деньги и помогать режиму", - сказал Бессент агентству Рейтер. Глава американского финансового ведомства отметил, что намерен предупредить министров финансов стран большой "двадцатки" в ходе предстоящей встречи о необходимости прекратить экономические связи с Ираном. По его словам, в противном случае будут введены вторичные санкции. В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.
иран
сша
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, финансы, иран, сша, оаэ, скотт бессент, cbs, минфин сша
Мировая экономика, Финансы, ИРАН, США, ОАЭ, Скотт Бессент, CBS, Минфин США
03:40 31.08.2026
 
США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана

Глава Минфина США Бессент: США будут каждый день вводить новые санкции против Ирана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран, заявил в воскресенье американский министр финансов Скотт Бессент.
"Вы увидите гораздо больше (санкций – ред.) каждую неделю. Мы начинаем с банков и говорим им, что неправильно иметь иранские деньги и помогать режиму", - сказал Бессент агентству Рейтер.
Глава американского финансового ведомства отметил, что намерен предупредить министров финансов стран большой "двадцатки" в ходе предстоящей встречи о необходимости прекратить экономические связи с Ираном. По его словам, в противном случае будут введены вторичные санкции.
В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.
 
Мировая экономикаФинансыИРАНСШАОАЭСкотт БессентCBSМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала