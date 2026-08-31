https://1prime.ru/20260831/ssha-872802170.html

США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана

США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана - 31.08.2026, ПРАЙМ

США намерены каждый день вводить новые санкции против Ирана

США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран, заявил в воскресенье американский министр финансов... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T03:40+0300

2026-08-31T03:40+0300

2026-08-31T03:40+0300

мировая экономика

финансы

иран

сша

оаэ

скотт бессент

cbs

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872802170.jpg?1788136809

ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. США намерены каждую неделю вводить новые вторичные санкции для усиления экономического давления на Иран, заявил в воскресенье американский министр финансов Скотт Бессент. "Вы увидите гораздо больше (санкций – ред.) каждую неделю. Мы начинаем с банков и говорим им, что неправильно иметь иранские деньги и помогать режиму", - сказал Бессент агентству Рейтер. Глава американского финансового ведомства отметил, что намерен предупредить министров финансов стран большой "двадцатки" в ходе предстоящей встречи о необходимости прекратить экономические связи с Ираном. По его словам, в противном случае будут введены вторичные санкции. В пятницу телеканал CBS сообщил, что минфин США намерен ограничить доступ филиала египетского банка Banque Misr в ОАЭ к американской финансовой системе за предположительную связь с Ираном. Бессент предупредил, что следующим шагом станет полное отстранение банка от этой системы.

иран

сша

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, иран, сша, оаэ, скотт бессент, cbs, минфин сша