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В США назревает продуктовый кризис, пишет Axios - 31.08.2026, ПРАЙМ
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В США назревает продуктовый кризис, пишет Axios
В США назревает продуктовый кризис, пишет Axios - 31.08.2026, ПРАЙМ
В США назревает продуктовый кризис, пишет Axios
В США назревает продуктовый кризис из-за роста цен на зерно, удобрения и топливо, а также изменений климата и военных конфликтов, пишет Axios. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:06+0300
2026-08-31T16:06+0300
экономика
мировая экономика
сша
кризис
продукты
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В США назревает продуктовый кризис из-за роста цен на зерно, удобрения и топливо, а также изменений климата и военных конфликтов, пишет Axios."На данный момент дефицит продуктов питания в Америке наиболее болезненно ощущается в нескольких дорогих категориях, таких как говядина, кофе и шоколад", — отметили журналисты.Среди факторов, подталкивающих цены вверх, они отметили стремительный рост стоимости зерна, удобрений и топлива, а также непредсказуемую погоду и военные конфликты в Иране и на Украине."Пшеница — ключевой ингредиент базовых продуктов питания, а кукуруза — основной корм для животных, поэтому при росте цен на них может подорожать мясо, молочные продукты и яйца", — объяснили журналисты.По их мнению, для ухудшения ситуации есть все основания. Так, аналитики JP Morgan предупредили, что глобальная продовольственная инфляция достигнет 5% в первой половине 2027 года, что почти вдвое больше, чем в первой половине 2026 года.
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мировая экономика, сша, кризис, продукты
Экономика, Мировая экономика, США, кризис, продукты
16:06 31.08.2026
 
В США назревает продуктовый кризис, пишет Axios

Axios: в США назревает продуктовый кризис из-за роста цен на зерно, удобрения и топливо

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете Walmart в Хьюстоне, штат Техас.
Покупатели в супермаркете Walmart в Хьюстоне, штат Техас. - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В США назревает продуктовый кризис из-за роста цен на зерно, удобрения и топливо, а также изменений климата и военных конфликтов, пишет Axios.
"На данный момент дефицит продуктов питания в Америке наиболее болезненно ощущается в нескольких дорогих категориях, таких как говядина, кофе и шоколад", — отметили журналисты.
Среди факторов, подталкивающих цены вверх, они отметили стремительный рост стоимости зерна, удобрений и топлива, а также непредсказуемую погоду и военные конфликты в Иране и на Украине.
"Пшеница — ключевой ингредиент базовых продуктов питания, а кукуруза — основной корм для животных, поэтому при росте цен на них может подорожать мясо, молочные продукты и яйца", — объяснили журналисты.
По их мнению, для ухудшения ситуации есть все основания. Так, аналитики JP Morgan предупредили, что глобальная продовольственная инфляция достигнет 5% в первой половине 2027 года, что почти вдвое больше, чем в первой половине 2026 года.
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ЭкономикаМировая экономикаСШАкризиспродукты
 
 
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