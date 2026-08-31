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В США назревает продуктовый кризис, пишет Axios

В США назревает продуктовый кризис, пишет Axios - 31.08.2026, ПРАЙМ

В США назревает продуктовый кризис, пишет Axios

В США назревает продуктовый кризис из-за роста цен на зерно, удобрения и топливо, а также изменений климата и военных конфликтов, пишет Axios. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:06+0300

2026-08-31T16:06+0300

2026-08-31T16:06+0300

экономика

мировая экономика

сша

кризис

продукты

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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. В США назревает продуктовый кризис из-за роста цен на зерно, удобрения и топливо, а также изменений климата и военных конфликтов, пишет Axios."На данный момент дефицит продуктов питания в Америке наиболее болезненно ощущается в нескольких дорогих категориях, таких как говядина, кофе и шоколад", — отметили журналисты.Среди факторов, подталкивающих цены вверх, они отметили стремительный рост стоимости зерна, удобрений и топлива, а также непредсказуемую погоду и военные конфликты в Иране и на Украине."Пшеница — ключевой ингредиент базовых продуктов питания, а кукуруза — основной корм для животных, поэтому при росте цен на них может подорожать мясо, молочные продукты и яйца", — объяснили журналисты.По их мнению, для ухудшения ситуации есть все основания. Так, аналитики JP Morgan предупредили, что глобальная продовольственная инфляция достигнет 5% в первой половине 2027 года, что почти вдвое больше, чем в первой половине 2026 года.

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мировая экономика, сша, кризис, продукты