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"Стратегическая потеря": США пойдут на уступки России, заявил дипломат
"Стратегическая потеря": США пойдут на уступки России, заявил дипломат - 31.08.2026, ПРАЙМ
"Стратегическая потеря": США пойдут на уступки России, заявил дипломат
пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку египетского дипломата Хамди Салеха в издании Almasry Alyoum. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T16:46+0300
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. США теряют свое влияние на Ближнем Востоке и вынуждены задумываться об уступках России и Китаю, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку египетского дипломата Хамди Салеха в издании Almasry Alyoum."Вашингтон утрачивает рычаги контроля на Ближнем Востоке и вынужден задумываться об уступках России и Китаю, чтобы хоть как-то сохранить остатки своего влияния в регионе", — заявил он.Кроме того, по мнению дипломата, администрация США обеспокоена нестабильностью как внутри стран Ближнего Востока, так и в регионе в целом, особенно в государствах, которые традиционно считаются союзниками Вашингтона."Изменение их политического курса может стать серьезной стратегической потерей для США и привести к ослаблению их традиционного влияния в регионе", — подчеркнул Салех.По его словам, США не могут просто выйти из войны с Ираном, не поставив под удар свою репутацию и авторитет, поэтому Вашингтон прибег к экономическим ограничениям и потребовал от Москвы и Пекина прекратить поддержку Тегерана."Для этого Вашингтон готов идти на определенные уступки двум державам — в частности, по вопросам Тайваня и Украины", — объяснил дипломат.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Политика, РОССИЯ, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КИТАЙ
"Стратегическая потеря": США пойдут на уступки России, заявил дипломат
Салех: США пойдут на уступки России и Китаю из-за ситуации на Ближнем Востоке