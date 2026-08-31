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Биржи США снижаются в понедельник
Биржи США снижаются в понедельник - 31.08.2026, ПРАЙМ
Биржи США снижаются в понедельник
Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, при этом месяц готовятся завершить в плюсе, следует из данных торгов. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:37+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, при этом месяц готовятся завершить в плюсе, следует из данных торгов. По состоянию на 17.30 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,69% относительно предыдущего закрытия - до 53 188,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,52%, до 26 263 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 7666,51 пункта. С начала августа Dow Jones поднялся на 1,3%, Nasdaq Composite - на 3,6%, S&P 500 - на 2,5%. На этой неделе инвесторы ждут публикации данных о занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне июля в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 58 тысяч. Как указывают аналитики, сильные данные по занятости могут усилить ожидания инвесторов относительно повышения учетных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Неожиданно сильные данные по рынку труда на этой неделе могут быть восприняты рынком как плохая новость, поскольку они могут усилить ожидания повышения ставок", - цитирует агентство Блумберг управляющего директора по торговле и инвестициям в E-Trade от Morgan Stanley Криса Ларкина (Chris Larkin). Следующее заседание ФРС США пройдет 15-16 сентября. По данным CME Group, 66% аналитиков закладывают повышение учетной ставки центробанка на 25 базисных пунктов – до 3,75-4%.
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рынок, индексы, сша, dow jones, morgan stanley, nasdaq composite
Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Morgan Stanley, Nasdaq Composite
Биржи США снижаются в понедельник
Индексы Dow Jones и S&P 500 снижаются в понедельник, месяц готовится завершить в плюсе
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник, при этом месяц готовятся завершить в плюсе, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.30 мск промышленный индекс Dow Jones
опускался на 0,69% относительно предыдущего закрытия - до 53 188,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasda
q Composite - на 0,52%, до 26 263 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,58%, до 7666,51 пункта.
С начала августа Dow Jones поднялся на 1,3%, Nasdaq Composite - на 3,6%, S&P 500 - на 2,5%.
На этой неделе инвесторы ждут публикации данных о занятости в США
. Ожидается, что безработица в стране в августе осталась на уровне июля в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 58 тысяч.
Как указывают аналитики, сильные данные по занятости могут усилить ожидания инвесторов относительно повышения учетных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Неожиданно сильные данные по рынку труда на этой неделе могут быть восприняты рынком как плохая новость, поскольку они могут усилить ожидания повышения ставок", - цитирует агентство Блумберг управляющего директора по торговле и инвестициям в E-Trade от Morgan Stanley
Криса Ларкина (Chris Larkin).
Следующее заседание ФРС США пройдет 15-16 сентября. По данным CME Group, 66% аналитиков закладывают повышение учетной ставки центробанка на 25 базисных пунктов – до 3,75-4%.