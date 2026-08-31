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Китайские автомобили и технологии не будут производиться в США

Китайские автомобили и технологии не будут производиться в США - 31.08.2026, ПРАЙМ

Китайские автомобили и технологии не будут производиться в США

Министр транспорта США Шон Даффи пообещал, что автомобили и технологии китайского производства ни при каких обстоятельствах не будут выпускаться или продаваться | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T21:57+0300

2026-08-31T21:57+0300

2026-08-31T21:57+0300

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ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Министр транспорта США Шон Даффи пообещал, что автомобили и технологии китайского производства ни при каких обстоятельствах не будут выпускаться или продаваться на территории США. "Я хочу прояснить одну вещь: китайские автомобили и китайские технологии не будут производиться в Америке или продаваться в Америке", - заявил Даффи, выступая в штате Мичиган. Американские власти последовательно выступают за ограничение доступа автопроизводителей из КНР на внутренний рынок, объясняя это вопросами защиты национальной безопасности, защитой американского автопрома и рисками в области кибербезопасности из-за сбора данных подключенными к интернету системами современных машин. Ранее Вашингтон ввел заградительные пошлины на электромобили из Китая и ужесточил правила в отношении программного обеспечения иностранного производства в транспортных средствах.

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бизнес, мировая экономика, сша, китай, кнр