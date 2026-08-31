https://1prime.ru/20260831/ssha-872842807.html
Китайские автомобили и технологии не будут производиться в США
Китайские автомобили и технологии не будут производиться в США - 31.08.2026, ПРАЙМ
Китайские автомобили и технологии не будут производиться в США
Министр транспорта США Шон Даффи пообещал, что автомобили и технологии китайского производства ни при каких обстоятельствах не будут выпускаться или продаваться | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:57+0300
2026-08-31T21:57+0300
2026-08-31T21:57+0300
бизнес
мировая экономика
сша
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872842807.jpg?1788202623
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Министр транспорта США Шон Даффи пообещал, что автомобили и технологии китайского производства ни при каких обстоятельствах не будут выпускаться или продаваться на территории США.
"Я хочу прояснить одну вещь: китайские автомобили и китайские технологии не будут производиться в Америке или продаваться в Америке", - заявил Даффи, выступая в штате Мичиган.
Американские власти последовательно выступают за ограничение доступа автопроизводителей из КНР на внутренний рынок, объясняя это вопросами защиты национальной безопасности, защитой американского автопрома и рисками в области кибербезопасности из-за сбора данных подключенными к интернету системами современных машин.
Ранее Вашингтон ввел заградительные пошлины на электромобили из Китая и ужесточил правила в отношении программного обеспечения иностранного производства в транспортных средствах.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, китай, кнр
Бизнес, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР
Китайские автомобили и технологии не будут производиться в США
Министр транспорта Даффи: автомобили и технологии из Китая не будут производиться в США
ВАШИНГТОН, 31 авг – ПРАЙМ. Министр транспорта США Шон Даффи пообещал, что автомобили и технологии китайского производства ни при каких обстоятельствах не будут выпускаться или продаваться на территории США.
"Я хочу прояснить одну вещь: китайские автомобили и китайские технологии не будут производиться в Америке или продаваться в Америке", - заявил Даффи, выступая в штате Мичиган.
Американские власти последовательно выступают за ограничение доступа автопроизводителей из КНР на внутренний рынок, объясняя это вопросами защиты национальной безопасности, защитой американского автопрома и рисками в области кибербезопасности из-за сбора данных подключенными к интернету системами современных машин.
Ранее Вашингтон ввел заградительные пошлины на электромобили из Китая и ужесточил правила в отношении программного обеспечения иностранного производства в транспортных средствах.