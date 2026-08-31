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FT: Маск не разрешил Украине использовать Starlink для ударов по России

FT: Маск не разрешил Украине использовать Starlink для ударов по России - 31.08.2026, ПРАЙМ

FT: Маск не разрешил Украине использовать Starlink для ударов по России

Илон Маск не разрешил Украине использовать спутниковую связь Starlink для наведения ударов по территории России без согласия Белого дома. Об этом сообщает... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:52+0300

2026-08-31T16:52+0300

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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Илон Маск не разрешил Украине использовать спутниковую связь Starlink для наведения ударов по территории России без согласия Белого дома. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники."Маск сказал Украине, что это политическое решение, которое должно быть принято в Белом доме", — пишет газета.По данным FT, Маск ранее обсуждал этот вопрос с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. Сам Федоров отказался комментировать разговоры с предпринимателем. В начале августа журнал Atlantic сообщал, что Маск опасается эскалации конфликта и поэтому ограничивает использование Starlink для ударов по российской территории.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и ведет к негативным последствиям.

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украина, киев, запад, владимир зеленский, financial times, всу, spacex