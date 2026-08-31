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Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме
Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме - 31.08.2026, ПРАЙМ
Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме
Шведский производитель автомобилей Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат, сообщила компания. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:11+0300
2026-08-31T13:11+0300
2026-08-31T13:11+0300
бизнес
стокгольм
швеция
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель автомобилей Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат, сообщила компания.
"Volvo Cars приняла решение сосредоточить свои компетенции и ресурсы в Швеции на меньшем количестве площадок, переведя большую часть обязанностей стокгольмского офиса в головной офис компании в Гетеборге. В результате офис в Стокгольме будет закрыт 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении компании.
Там уточняется, что в офисе работают около 450 сотрудников. По словам производителя, закрытие столичного офиса позволит повысить эффективность затрат.
Ранее компания сократила около трех тысяч сотрудников в рамках снижения затрат.
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бизнес, стокгольм, швеция
Бизнес, СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ
Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме
Volvo Cars закроет офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель автомобилей Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат, сообщила компания.
"Volvo Cars приняла решение сосредоточить свои компетенции и ресурсы в Швеции на меньшем количестве площадок, переведя большую часть обязанностей стокгольмского офиса в головной офис компании в Гетеборге. В результате офис в Стокгольме будет закрыт 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении компании.
Там уточняется, что в офисе работают около 450 сотрудников. По словам производителя, закрытие столичного офиса позволит повысить эффективность затрат.
Ранее компания сократила около трех тысяч сотрудников в рамках снижения затрат.