Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме - 31.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260831/stokgolm-872819665.html
Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме
Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме - 31.08.2026, ПРАЙМ
Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме
Шведский производитель автомобилей Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат, сообщила компания. | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:11+0300
2026-08-31T13:11+0300
бизнес
стокгольм
швеция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872819665.jpg?1788171089
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель автомобилей Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат, сообщила компания. "Volvo Cars приняла решение сосредоточить свои компетенции и ресурсы в Швеции на меньшем количестве площадок, переведя большую часть обязанностей стокгольмского офиса в головной офис компании в Гетеборге. В результате офис в Стокгольме будет закрыт 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении компании. Там уточняется, что в офисе работают около 450 сотрудников. По словам производителя, закрытие столичного офиса позволит повысить эффективность затрат. Ранее компания сократила около трех тысяч сотрудников в рамках снижения затрат.
стокгольм
швеция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, стокгольм, швеция
Бизнес, СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ
13:11 31.08.2026
 
Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме

Volvo Cars закроет офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель автомобилей Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат, сообщила компания.
"Volvo Cars приняла решение сосредоточить свои компетенции и ресурсы в Швеции на меньшем количестве площадок, переведя большую часть обязанностей стокгольмского офиса в головной офис компании в Гетеборге. В результате офис в Стокгольме будет закрыт 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении компании.
Там уточняется, что в офисе работают около 450 сотрудников. По словам производителя, закрытие столичного офиса позволит повысить эффективность затрат.
Ранее компания сократила около трех тысяч сотрудников в рамках снижения затрат.
 
БизнесСТОКГОЛЬМШВЕЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала