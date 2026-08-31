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Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме

Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме - 31.08.2026, ПРАЙМ

Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме

Шведский производитель автомобилей Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат, сообщила компания. | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T13:11+0300

2026-08-31T13:11+0300

2026-08-31T13:11+0300

бизнес

стокгольм

швеция

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Шведский производитель автомобилей Volvo Cars закроет свой офис в Стокгольме в рамках плана снижения затрат, сообщила компания. "Volvo Cars приняла решение сосредоточить свои компетенции и ресурсы в Швеции на меньшем количестве площадок, переведя большую часть обязанностей стокгольмского офиса в головной офис компании в Гетеборге. В результате офис в Стокгольме будет закрыт 1 марта 2027 года", - говорится в сообщении компании. Там уточняется, что в офисе работают около 450 сотрудников. По словам производителя, закрытие столичного офиса позволит повысить эффективность затрат. Ранее компания сократила около трех тысяч сотрудников в рамках снижения затрат.

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бизнес, стокгольм, швеция