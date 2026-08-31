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Стратегии развития автопрома требует 200 миллиардов рублей ежегодно

Стратегии развития автопрома требует 200 миллиардов рублей ежегодно - 31.08.2026, ПРАЙМ

Стратегии развития автопрома требует 200 миллиардов рублей ежегодно

Реализация обновленной стратегии развития российского автопрома до 2035 года в ее целевом сценарии требует ежегодного финансирования в объеме не менее 200... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T14:54+0300

2026-08-31T14:54+0300

2026-08-31T14:54+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Реализация обновленной стратегии развития российского автопрома до 2035 года в ее целевом сценарии требует ежегодного финансирования в объеме не менее 200 миллиардов рублей, следует из текста стратегии. Ранее в понедельник правительство России утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года. В рамках этой стратегии разработано 2 сценария развития отрасли - целевой и базовый. Целевой сценарий предполагает развитие на фоне роста ВВП России на уровне около 2% ежегодно, стабилизацию курса рубля, снижение ставки ЦБ до 7,5-8%, низкий уровень инфляции и опережающий уровень реальных доходов населения. "Совокупный объем необходимого финансирования реализации настоящей стратегии в целевом сценарии оценивается на уровне не менее 200 миллиардов рублей ежегодно", - говорится в документе. Отмечается, что для обеспечения условий реализации стратегии в базовом сценарии потребуется финансирование в размерах, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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