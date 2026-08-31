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RUTUBE и "Коммерсантъ" открыли совместную видеостудию на ВЭФ-2026 - 31.08.2026, ПРАЙМ
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RUTUBE и "Коммерсантъ" открыли совместную видеостудию на ВЭФ-2026
RUTUBE и "Коммерсантъ" открыли совместную видеостудию на ВЭФ-2026 - 31.08.2026, ПРАЙМ
RUTUBE и "Коммерсантъ" открыли совместную видеостудию на ВЭФ-2026
RUTUBE и Издательский дом "Коммерсантъ" представили совместную студию для интервью на Восточном экономическом форуме 2026 года. Героями проекта станут первые... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T19:38+0300
2026-08-31T19:38+0300
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. RUTUBE и Издательский дом "Коммерсантъ" представили совместную студию для интервью на Восточном экономическом форуме 2026 года. Героями проекта станут первые лица российского бизнеса, представители органов власти и эксперты, сообщили компании.Совместная студия стала продолжением сотрудничества двух медиабрендов, начатого на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Формат объединит редакционную экспертизу "Коммерсанта" и возможности RUTUBE как крупнейшей российской видеоплатформы.Участие блогеров позволит дополнить традиционный формат делового интервью более динамичной подачей и расширить круг аудитории."Мне кажется особенно интересным соединить в одном проекте два очень разных по характеру бренда. "Коммерсантъ" – это сильная журналистская школа и безусловный вес в деловой среде, RUTUBE – динамичная цифровая платформа с большой и очень разной аудиторией. Рассчитываем, что эта студия станет одной из заметных медиаплощадок ВЭФ", – отметила директор дирекции стратегических коммуникаций цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Полина Тризонова.Генеральный директор ИД "Коммерсантъ" Роман Уманский подчеркнул: "Для нас важно не просто работать на ключевых деловых площадках, но и предлагать новые форматы взаимодействия с аудиторией. Сотрудничество с RUTUBE позволяет объединить журналистскую экспертизу "Коммерсанта" с возможностями современной видеоплатформы и выйти за рамки традиционного делового интервью".RUTUBE обеспечит размещение и дистрибуцию видеоверсий интервью, "Коммерсантъ" будет отвечать за редакционную составляющую и публикацию материалов на своих ресурсах.Организаторы рассчитывают, что совместная студия на ВЭФ станет интересной площадкой для спикеров и покажет, как профессиональные медиа и цифровые платформы могут дополнять и усиливать друг друга.
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rutube, технологии, вэф
RuTube, Технологии, ВЭФ
19:38 31.08.2026
 

RUTUBE и "Коммерсантъ" открыли совместную видеостудию на ВЭФ-2026

© Фото : Пресс-служба RUTUBE RUTUBE и "Коммерсантъ" представили совместную видеостудию на ВЭФ-2026
RUTUBE и Коммерсантъ представили совместную видеостудию на ВЭФ-2026 - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© Фото : Пресс-служба RUTUBE
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. RUTUBE и Издательский дом "Коммерсантъ" представили совместную студию для интервью на Восточном экономическом форуме 2026 года. Героями проекта станут первые лица российского бизнеса, представители органов власти и эксперты, сообщили компании.
Совместная студия стала продолжением сотрудничества двух медиабрендов, начатого на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Формат объединит редакционную экспертизу "Коммерсанта" и возможности RUTUBE как крупнейшей российской видеоплатформы.
Участие блогеров позволит дополнить традиционный формат делового интервью более динамичной подачей и расширить круг аудитории.
"Мне кажется особенно интересным соединить в одном проекте два очень разных по характеру бренда. "Коммерсантъ" – это сильная журналистская школа и безусловный вес в деловой среде, RUTUBE – динамичная цифровая платформа с большой и очень разной аудиторией. Рассчитываем, что эта студия станет одной из заметных медиаплощадок ВЭФ", – отметила директор дирекции стратегических коммуникаций цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Полина Тризонова.
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Генеральный директор ИД "Коммерсантъ" Роман Уманский подчеркнул: "Для нас важно не просто работать на ключевых деловых площадках, но и предлагать новые форматы взаимодействия с аудиторией. Сотрудничество с RUTUBE позволяет объединить журналистскую экспертизу "Коммерсанта" с возможностями современной видеоплатформы и выйти за рамки традиционного делового интервью".
RUTUBE обеспечит размещение и дистрибуцию видеоверсий интервью, "Коммерсантъ" будет отвечать за редакционную составляющую и публикацию материалов на своих ресурсах.
Организаторы рассчитывают, что совместная студия на ВЭФ станет интересной площадкой для спикеров и покажет, как профессиональные медиа и цифровые платформы могут дополнять и усиливать друг друга.
 
RuTubeТехнологииВЭФ
 
 
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