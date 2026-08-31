https://1prime.ru/20260831/studiya-872838615.html

RUTUBE и "Коммерсантъ" открыли совместную видеостудию на ВЭФ-2026

RUTUBE и "Коммерсантъ" открыли совместную видеостудию на ВЭФ-2026 - 31.08.2026, ПРАЙМ

RUTUBE и "Коммерсантъ" открыли совместную видеостудию на ВЭФ-2026

RUTUBE и Издательский дом "Коммерсантъ" представили совместную студию для интервью на Восточном экономическом форуме 2026 года. Героями проекта станут первые... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T19:38+0300

2026-08-31T19:38+0300

2026-08-31T19:38+0300

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. RUTUBE и Издательский дом "Коммерсантъ" представили совместную студию для интервью на Восточном экономическом форуме 2026 года. Героями проекта станут первые лица российского бизнеса, представители органов власти и эксперты, сообщили компании.Совместная студия стала продолжением сотрудничества двух медиабрендов, начатого на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Формат объединит редакционную экспертизу "Коммерсанта" и возможности RUTUBE как крупнейшей российской видеоплатформы.Участие блогеров позволит дополнить традиционный формат делового интервью более динамичной подачей и расширить круг аудитории."Мне кажется особенно интересным соединить в одном проекте два очень разных по характеру бренда. "Коммерсантъ" – это сильная журналистская школа и безусловный вес в деловой среде, RUTUBE – динамичная цифровая платформа с большой и очень разной аудиторией. Рассчитываем, что эта студия станет одной из заметных медиаплощадок ВЭФ", – отметила директор дирекции стратегических коммуникаций цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Полина Тризонова.Генеральный директор ИД "Коммерсантъ" Роман Уманский подчеркнул: "Для нас важно не просто работать на ключевых деловых площадках, но и предлагать новые форматы взаимодействия с аудиторией. Сотрудничество с RUTUBE позволяет объединить журналистскую экспертизу "Коммерсанта" с возможностями современной видеоплатформы и выйти за рамки традиционного делового интервью".RUTUBE обеспечит размещение и дистрибуцию видеоверсий интервью, "Коммерсантъ" будет отвечать за редакционную составляющую и публикацию материалов на своих ресурсах.Организаторы рассчитывают, что совместная студия на ВЭФ станет интересной площадкой для спикеров и покажет, как профессиональные медиа и цифровые платформы могут дополнять и усиливать друг друга.

https://1prime.ru/20260804/rutube--872019242.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

rutube, технологии, вэф