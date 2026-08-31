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Управляющий SR Space просит суд привлечь к ответственности экс-владельца
Управляющий SR Space просит суд привлечь к ответственности экс-владельца - 31.08.2026, ПРАЙМ
Управляющий SR Space просит суд привлечь к ответственности экс-владельца
Конкурсный управляющий обанкротившейся частной российской космической компании SR Space просит арбитражный суд Москвы привлечь к субсидиарной ответственности по | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T13:02+0300
2026-08-31T13:02+0300
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий обанкротившейся частной российской космической компании SR Space просит арбитражный суд Москвы привлечь к субсидиарной ответственности по ее обязательствам бывшего владельца и гендиректора Олега Мансурова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление Виталия Зыкина поступило в суд 24 августа, оно будет рассмотрено 2 ноября. Точный размер неисполненных обязательств компании пока не сообщается.
Арбитражный суд Москвы год назад по заявлению ФНС России признал АО "СР Спейс" банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника из-за долга перед бюджетом в размере чуть более 5 миллионов рублей.
Недавно суд перешел от упрощенной процедуры банкротства SR Space к общей, что связано с обнаружением ее имущества. В ходе инвентаризации Зыкин выявил у должника активы на сумму более 33 миллионов рублей.
В реестр требований кредиторов SR Space ранее были включены требования Михаила Крапивного на 25 миллионов рублей, Альфа-банка (около 16 миллионов), АО "Московское научно-производственное объединение "Спектр" (более 14 миллионов) и Сбербанка (около 11 миллионов рублей).
Гендиректор SR Space Олег Мансуров в августе прошлого года говорил РИА Новости, что пять ее космических спутников находятся в процессе производства, к ним уже готовы ключевые элементы бортовых систем.
SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".
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Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, ФНС России, ФНС, Альфа-банк
Управляющий SR Space просит суд привлечь к ответственности экс-владельца
Конкурсный управляющий SR Space просит привлечь к субсидиарной ответственности Мансурова
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий обанкротившейся частной российской космической компании SR Space просит арбитражный суд Москвы привлечь к субсидиарной ответственности по ее обязательствам бывшего владельца и гендиректора Олега Мансурова, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление Виталия Зыкина поступило в суд 24 августа, оно будет рассмотрено 2 ноября. Точный размер неисполненных обязательств компании пока не сообщается.
Арбитражный суд Москвы год назад по заявлению ФНС России признал АО "СР Спейс" банкротом по упрощенной процедуре отсутствующего должника из-за долга перед бюджетом в размере чуть более 5 миллионов рублей.
Недавно суд перешел от упрощенной процедуры банкротства SR Space к общей, что связано с обнаружением ее имущества. В ходе инвентаризации Зыкин выявил у должника активы на сумму более 33 миллионов рублей.
В реестр требований кредиторов SR Space ранее были включены требования Михаила Крапивного на 25 миллионов рублей, Альфа-банка (около 16 миллионов), АО "Московское научно-производственное объединение "Спектр" (более 14 миллионов) и Сбербанка (около 11 миллионов рублей).
Гендиректор SR Space Олег Мансуров в августе прошлого года говорил РИА Новости, что пять ее космических спутников находятся в процессе производства, к ним уже готовы ключевые элементы бортовых систем.
SR Space - аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими массивами данных, создании и пуске сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для дистанционного зондирования Земли, наблюдения за экологией и климатом, обеспечения спутниковой связи для "интернета вещей".