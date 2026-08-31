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Арбитражный суд выплатил управляющему Orlen 152 тысячи рублей

Арбитражный суд выплатил управляющему Orlen 152 тысячи рублей - 31.08.2026, ПРАЙМ

Арбитражный суд выплатил управляющему Orlen 152 тысячи рублей

Арбитражный суд Москвы выплатил около 152 тысяч рублей арбитражному управляющему Евгению Цаю, который ранее был утвержден конкурсным управляющим польского... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T16:29+0300

2026-08-31T16:29+0300

2026-08-31T16:29+0300

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы выплатил около 152 тысяч рублей арбитражному управляющему Евгению Цаю, который ранее был утвержден конкурсным управляющим польского нефтяного концерна Orlen в деле о его локальном банкротстве в России, говорится в материалах, изученных РИА Новости. Цай просил выплатить ему 135 тысяч рублей вознаграждения и компенсировать около 17 тысяч рублей расходов. Суд заявление удовлетворил. Решение о введении в отношении Orlen локального производства по делу о банкротстве – конкурсного производства имущественной массы – первая инстанция вынесла в ноябре. Девятый арбитражный апелляционный суд в марте по жалобам Генпрокуратуры России и "Газпрома" его отменил. Как отметила апелляционная инстанция, выявленное недвижимое имущество Orlen на улице Вавилова в Москве оценивается в 108 миллионов рублей и на него арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложен арест в рамках дела по иску "Газпрома" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz, оператора польского участка газопровода Ямал - Европа, а также концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young. Между тем, размер требования кредитора ЗАО "Предприятие Механизация", по заявлению которого была введена процедура банкротства польского концерна, составляет всего чуть более 5,5 миллиона рублей. Как указали в жалобах "Газпром" и Генпрокуратура, в такой ситуации действия кредитора, подавшего на банкротство, "существенно отклоняются от добросовестного поведения участников гражданского оборота… и направлены исключительно на причинение вреда правам и законным интересам общества (ПАО "Газпром" - ред.) и его основного акционера – Российской Федерации". Апелляционный суд согласился, что "открытие территориального дела о несостоятельности (банкротстве) иностранного должника не отвечает критерию полезности для местных кредиторов и может привести к нарушению баланса интересов всех заинтересованных сторон".

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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, ленинградская область, газпром, orlen, europol gaz