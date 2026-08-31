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Суд рассмотрит жалобы Ананьева и его соответчиков на взыскание убытков

Суд рассмотрит жалобы Ананьева и его соответчиков на взыскание убытков - 31.08.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит жалобы Ананьева и его соответчиков на взыскание убытков

Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 21 сентября рассмотрение жалоб Дмитрия Ананьева и двоих его соответчиков на взыскание с них по иску банка... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:02+0300

2026-08-31T17:02+0300

2026-08-31T17:02+0300

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 21 сентября рассмотрение жалоб Дмитрия Ананьева и двоих его соответчиков на взыскание с них по иску банка "Траст" убытков, связанных с санацией "АВБ Банка" (Автовазбанк), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Жалобы на июльское решение арбитражного суда Москвы подали также экс-совладелец "АВБ Банка" Николай Таран и Олег Вдовин, президент "АВБ Банка" с декабря 2015 по апрель 2018 года. Кроме Дмитрия Ананьева, Тарана и Вдовина убытки также были взысканы солидарно с Алексея Ананьева. Он решение не обжаловал. Разбирательство проходит в закрытом режиме. Точная сумма взысканных убытков пока неизвестна. Арбитражный суд Москвы рассматривал дело повторно. При первом рассмотрении он полностью удовлетворил требования к Ананьевым и Тарану, взыскав с них тогда около 113,1 миллиарда рублей, требования к Вдовину отклонил. Сумма иска была рассчитана по формуле из закона о банкротстве: убытки равны доходу, который ЦБ получил бы, разместив потраченную на санацию банка сумму под ключевую ставку вместо нулевой, под которую он выделяет средства через Фонд консолидации банковского сектора. Решение утвердила апелляция, но арбитражный суд Московского округа в апреле 2025 года отменил судебные акты двух инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства, при повторном рассмотрении истец снизил сумму иска до размера убытков, причиненных сделками, одобренными и совершенными ответчиками. Суд первой инстанции уточненные требования полностью удовлетворил, однако собеседник агентства отказался сообщить взысканную с ответчиков сумму. Автовазбанк был основан в 1988 году. Одним из его учредителей стал "АвтоВАЗ". В июле 2015 года ЦБ РФ передал "АВБ Банк" на санацию Промсвязьбанку Ананьевых. В декабре 2017 года санация потребовалась уже самому ПСБ, Автовазбанк отошел "Трасту". С апреля 2018 года Банк России в рамках второй санации в качестве помощи "АВБ Банку" предоставил денежные средства в форме депозитов на сумму 352,5 миллиарда рублей и средства на докапитализацию в размере около 350 миллионов рублей. Поданный в апреле 2021 года иск "Траста" о взыскании убытков, причиненных санацией "АВБ Банка" за счет государства, адресован бывшим контролирующим лицам этого кредитного учреждения.

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