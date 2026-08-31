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Татарстан возглавил рейтинг лучших туристических направлений России - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Татарстан возглавил рейтинг лучших туристических направлений России
Татарстан возглавил рейтинг лучших туристических направлений России - 31.08.2026, ПРАЙМ
Татарстан возглавил рейтинг лучших туристических направлений России
Татарстан, Алтай и Байкал возглавили народный рейтинг лучших туристических направлений России - эти регионы набрали высшие баллы по уровню инфраструктуры,... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T00:27+0300
2026-08-31T00:27+0300
туризм
бизнес
россия
нижегородская область
дагестан
краснодарский край
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Татарстан, Алтай и Байкал возглавили народный рейтинг лучших туристических направлений России - эти регионы набрали высшие баллы по уровню инфраструктуры, соотношению цен и качества услуг, приветливости местных к туристам, чистоте общественных мест, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Татарстан возглавил народный рейтинг лучших туристических направлений России. Он набрал 17,7 балла из 20 возможных, что стало самым высоким результатом среди 13 туристических регионов", - свидетельствуют данные рейтинга, составленного на основе опроса 3900 респондентов. "По сравнению с другими курортами республика получила максимальные оценки по трем из четырех категорий: инфраструктура и сервис, отношение местных жителей к туристам и чистота общественных мест (по 4,5 балла). Соотношение цен и качества услуг оценили в среднем на 4,2 балла", -добавляется в исследовании. На втором месте - Алтай, суммарно набравший 16,6 балла. Средние оценки региона за четыре года увеличились во всех категориях: средний балл за инфраструктуру вырос с 3,7 до 4,2, соотношение цен и качества услуг - с 3,5 до 3,8, гостеприимство - с 4,1 до 4,4, а отношение к природе - с 3,9 до 4,2. Третье место - у Байкала (16,2 балла). У региона хорошие оценки за гостеприимство (4,2 балла), инфраструктуру и экологию (по 4,1 балла). Калининградская и Нижегородская области, а также Дагестан набрали по 16,1 балла. Калининградская область по-прежнему сильна чистотой и экологией (4,3 балла). В Дагестане туристов больше всего поражает гостеприимство местных жителей (4,4 балла). В Нижегородской области путешественников также встречают тепло (4,3 балла). Карелия, Ставропольский край и города "Золотого кольца" завоевали 16, 15,9 и 15,6 балла, соответственно. Ставрополье стали чуть чаще хвалить за чистоту (4,1). Республика Карелия получила одни из самых высоких баллов за экологию (4,3 балла) и отношение жителей к туристам (4,4). Замыкают рейтинг Краснодарский край, Крым, Камчатка (по 15,1 балла) и Приморье (14,7). Краснодарский край заметно улучшил позиции: оценки инфраструктуры и экологии выросли до 3,9 балла, оценки отношения к туристам - до 4, а вот соотношение цен и качества пока оценивают по-прежнему невысоко (3,3). Крым прибавил почти по всем пунктам, особенно по чистоте (4 балла). На Камчатке выросли оценки таких категорий как гостеприимство и экология (по 4,3 балла каждая), но по уровню цен регион проигрывает всем туристическим местам (3,1 балла из 5). У Приморского края слабым местом также оказались цены (3,2), туристы критикуют регион за экологию и чистоту общественных пространств (3,6), но отношение местных жителей к гостям определяется как хорошее (4,1 балла).
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, нижегородская область, дагестан, краснодарский край
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Нижегородская область, Дагестан, Краснодарский край
00:27 31.08.2026
 
Татарстан возглавил рейтинг лучших туристических направлений России

SuperJob: Татарстан, Алтай и Байкал возглавили рейтинг лучших турнаправлений России

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Татарстан, Алтай и Байкал возглавили народный рейтинг лучших туристических направлений России - эти регионы набрали высшие баллы по уровню инфраструктуры, соотношению цен и качества услуг, приветливости местных к туристам, чистоте общественных мест, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Татарстан возглавил народный рейтинг лучших туристических направлений России. Он набрал 17,7 балла из 20 возможных, что стало самым высоким результатом среди 13 туристических регионов", - свидетельствуют данные рейтинга, составленного на основе опроса 3900 респондентов.
"По сравнению с другими курортами республика получила максимальные оценки по трем из четырех категорий: инфраструктура и сервис, отношение местных жителей к туристам и чистота общественных мест (по 4,5 балла). Соотношение цен и качества услуг оценили в среднем на 4,2 балла", -добавляется в исследовании.
На втором месте - Алтай, суммарно набравший 16,6 балла. Средние оценки региона за четыре года увеличились во всех категориях: средний балл за инфраструктуру вырос с 3,7 до 4,2, соотношение цен и качества услуг - с 3,5 до 3,8, гостеприимство - с 4,1 до 4,4, а отношение к природе - с 3,9 до 4,2.
Третье место - у Байкала (16,2 балла). У региона хорошие оценки за гостеприимство (4,2 балла), инфраструктуру и экологию (по 4,1 балла).
Калининградская и Нижегородская области, а также Дагестан набрали по 16,1 балла. Калининградская область по-прежнему сильна чистотой и экологией (4,3 балла). В Дагестане туристов больше всего поражает гостеприимство местных жителей (4,4 балла). В Нижегородской области путешественников также встречают тепло (4,3 балла).
Карелия, Ставропольский край и города "Золотого кольца" завоевали 16, 15,9 и 15,6 балла, соответственно. Ставрополье стали чуть чаще хвалить за чистоту (4,1). Республика Карелия получила одни из самых высоких баллов за экологию (4,3 балла) и отношение жителей к туристам (4,4).
Замыкают рейтинг Краснодарский край, Крым, Камчатка (по 15,1 балла) и Приморье (14,7). Краснодарский край заметно улучшил позиции: оценки инфраструктуры и экологии выросли до 3,9 балла, оценки отношения к туристам - до 4, а вот соотношение цен и качества пока оценивают по-прежнему невысоко (3,3). Крым прибавил почти по всем пунктам, особенно по чистоте (4 балла).
На Камчатке выросли оценки таких категорий как гостеприимство и экология (по 4,3 балла каждая), но по уровню цен регион проигрывает всем туристическим местам (3,1 балла из 5). У Приморского края слабым местом также оказались цены (3,2), туристы критикуют регион за экологию и чистоту общественных пространств (3,6), но отношение местных жителей к гостям определяется как хорошее (4,1 балла).
 
ТуризмБизнесРОССИЯНижегородская областьДагестанКраснодарский край
 
 
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