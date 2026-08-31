https://1prime.ru/20260831/tayvan--872834430.html

Тайвань закупит 12 самолетов специального назначения

Тайвань закупит 12 самолетов специального назначения - 31.08.2026, ПРАЙМ

Тайвань закупит 12 самолетов специального назначения

Тайвань выделит более 12,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 396 миллионов долларов США) на закупку 12 многофункциональных самолетов специального... | 31.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-31T17:09+0300

2026-08-31T17:09+0300

2026-08-31T17:09+0300

бизнес

технологии

тайвань

китай

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/41/827264140_0:151:2500:1557_1920x0_80_0_0_46bfb006307e212c488960b5d9b2868e.jpg

МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Тайвань выделит более 12,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 396 миллионов долларов США) на закупку 12 многофункциональных самолетов специального назначения, сообщает местная газета Liberty Times. "ВВС намерены реализовать проект закупки "многофункциональных самолетов для перевозки персонала". В период с 2027 по 2033 год на эти цели планируется направить 12,5 миллиарда новых тайваньских долларов, будут закуплены 12 многофункциональных самолетов", - говорится в сообщении. Ожидается, что первые два самолета прибудут на остров в 2030 году, еще восемь будут приняты на вооружение в 2031 и 2032 годах, а последние два поступят на Тайвань в 2033 году. Они заменят находящиеся сейчас в эксплуатации Fokker 50 и Beechcraft 1900. Как отмечает газета, оборонное ведомство острова рассматривает для закупки самолеты ATR 42-600. Уточняется, что самолеты будут использоваться для перевозки руководства острова, в том числе для эвакуации чиновников в случае критических ситуаций. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.

тайвань

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, тайвань, китай, сша