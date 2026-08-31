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Тайвань закупит 12 самолетов специального назначения - 31.08.2026, ПРАЙМ
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Тайвань закупит 12 самолетов специального назначения
Тайвань закупит 12 самолетов специального назначения - 31.08.2026, ПРАЙМ
Тайвань закупит 12 самолетов специального назначения
Тайвань выделит более 12,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 396 миллионов долларов США) на закупку 12 многофункциональных самолетов специального... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T17:09+0300
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Тайвань выделит более 12,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 396 миллионов долларов США) на закупку 12 многофункциональных самолетов специального назначения, сообщает местная газета Liberty Times. "ВВС намерены реализовать проект закупки "многофункциональных самолетов для перевозки персонала". В период с 2027 по 2033 год на эти цели планируется направить 12,5 миллиарда новых тайваньских долларов, будут закуплены 12 многофункциональных самолетов", - говорится в сообщении. Ожидается, что первые два самолета прибудут на остров в 2030 году, еще восемь будут приняты на вооружение в 2031 и 2032 годах, а последние два поступят на Тайвань в 2033 году. Они заменят находящиеся сейчас в эксплуатации Fokker 50 и Beechcraft 1900. Как отмечает газета, оборонное ведомство острова рассматривает для закупки самолеты ATR 42-600. Уточняется, что самолеты будут использоваться для перевозки руководства острова, в том числе для эвакуации чиновников в случае критических ситуаций. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
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бизнес, технологии, тайвань, китай, сша
Бизнес, Технологии, Тайвань, КИТАЙ, США
17:09 31.08.2026
 
Тайвань закупит 12 самолетов специального назначения

Liberty Times: Тайвань выделит около 396 миллионов долларов на закупку 12 самолетов

© AFP / Mandy Cheng Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня
Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2026
© AFP / Mandy Cheng
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Тайвань выделит более 12,5 миллиарда новых тайваньских долларов (около 396 миллионов долларов США) на закупку 12 многофункциональных самолетов специального назначения, сообщает местная газета Liberty Times.
"ВВС намерены реализовать проект закупки "многофункциональных самолетов для перевозки персонала". В период с 2027 по 2033 год на эти цели планируется направить 12,5 миллиарда новых тайваньских долларов, будут закуплены 12 многофункциональных самолетов", - говорится в сообщении.
Ожидается, что первые два самолета прибудут на остров в 2030 году, еще восемь будут приняты на вооружение в 2031 и 2032 годах, а последние два поступят на Тайвань в 2033 году. Они заменят находящиеся сейчас в эксплуатации Fokker 50 и Beechcraft 1900.
Как отмечает газета, оборонное ведомство острова рассматривает для закупки самолеты ATR 42-600. Уточняется, что самолеты будут использоваться для перевозки руководства острова, в том числе для эвакуации чиновников в случае критических ситуаций.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
 
БизнесТехнологииТайваньКИТАЙСША
 
 
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