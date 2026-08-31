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Россия останется основным инвестиционным партнером Казахстана - Токаев
Россия останется основным инвестиционным партнером Казахстана - Токаев - 31.08.2026, ПРАЙМ
Россия останется основным инвестиционным партнером Казахстана - Токаев
Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T20:59+0300
2026-08-31T20:59+0300
2026-08-31T20:59+0300
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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. В Бишкеке проходит саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Заседания запланированы на 31 августа - 1 сентября. "Россия останется нашим основным инвестиционным и торговым партнером. Этот процесс я всемерно поддерживаю, поскольку он соответствует интересам наших людей", - заявил Токаев. Предыдущий раз Токаев и Путин встречались чуть более месяца назад, 25 июля, на XXII форуме сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске.
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Россия останется основным инвестиционным партнером Казахстана - Токаев
Токаев: Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана