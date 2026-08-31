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Токаев заявил о росте торговли между Россией и Казахстаном
Токаев заявил о росте торговли между Россией и Казахстаном - 31.08.2026, ПРАЙМ
Токаев заявил о росте торговли между Россией и Казахстаном
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС заявил о росте торговли между двумя странами... | 31.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-31T21:35+0300
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БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС заявил о росте торговли между двумя странами по сравнению с 2025 годом.
В Бишкеке проходит саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Заседания запланированы на 31 августа - 1 сентября.
"Торговля идет, развивается с опережающими темпами. Есть прирост по сравнению с прошлым годом", - заявил Токаев.
Ранее Токаев отметил, что Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана.
Предыдущий раз Токаев и Путин встречались чуть более месяца назад, 25 июля, на XXII форуме сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске.
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мировая экономика, россия, казахстан, бишкек, касым-жомарт токаев, владимир путин, шос
Мировая экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Бишкек, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, ШОС
Токаев заявил о росте торговли между Россией и Казахстаном
Президент Казахстана Токаев заявил о росте торговли с Россией по сравнению с 2025 годом
БИШКЕК, 31 авг - ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита ШОС заявил о росте торговли между двумя странами по сравнению с 2025 годом.
В Бишкеке проходит саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Заседания запланированы на 31 августа - 1 сентября.
"Торговля идет, развивается с опережающими темпами. Есть прирост по сравнению с прошлым годом", - заявил Токаев.
Ранее Токаев отметил, что Россия останется основным инвестиционным и торговым партнером Казахстана.
Предыдущий раз Токаев и Путин встречались чуть более месяца назад, 25 июля, на XXII форуме сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Омске.